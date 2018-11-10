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محمد الفولي: ملتقى الأعمال التجارية يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
الدكتور محمد الفولي
الدكتور محمد الفولي
كريم الخطيب
قال محمد الفولي المدير التنفيذي لشبكة الأنفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، إن ملتقى الأعمال التجارية من أجل السلام يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص فى الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ.

وأضاف «الفولي» خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن السلام مكون رئيسي في الحياة الإنسانية، موضحا أن فكرة السلام المجتمعي شيء أساسي حتى يحدث تقدم وتكون جاذبة للاستثمارات وقدرة تفوق علمي وتقديم الخدمات العلمية المتقدمة.

وأشار المدير التنفيذي لشبكة الأنفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، إلى أن السلام المجتمعي عنصر متداخل واسع الأبعاد يدخل في كل مكونات الحياة الإنسانية، لافتا إلى أن المؤسسات التجارية هي العنصر الاشمل في إحداث التغيير والتنمية على مستوى العالم.
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