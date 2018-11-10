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محمد الفولي: لا يوجد حكومة في العالم تستطيع أن تقوم بالتغيير بمفردها

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
الدكتور محمد الفولي
الدكتور محمد الفولي
كريم الخطيب
قال محمد الفولي المدير التنفيذي لشبكة الأنفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، إنه لا يوجد حكومة في العالم تستطيع أن تقوم بالتغيير أو التنمية بذاتها أو لوحدها، لذلك لابد من من تداخل العديد من المشاركين وأصحاب المصالح.

وأضاف «الفولي» خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وجود الأعمال التجارية والمؤسسات مفيد لعدة الأسباب وأهمها القدرة المادية لدعم الاستثمار والتأثير على الاقتصاد.

وأوضح المدير التنفيذي لشبكة الأنفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن المؤسسات التجارية لها دور في إحداث التغيير العالي وإيصال رسالة وتعديل الثقافة، مشيرا إلى أن السلام فكرة تشاركية تدخل في كل مكونات الحياة سواء كانت التجارية أو العامة.
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