ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

بدء فعاليات المؤتمر الدولي الـ21 للاتحاد العام للأثريين العرب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للاتحاد العام للأثريين العرب، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته المتعددة العديد من الموضوعات المهمة من عشرات المتخصصين، ومنها جلسة "سرقة الآثار بين المخاطر والحلول".

ويحاضر فيها كل من شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار،ود.محمد عطية هواش الأستاذ بقسم الترميم كلية آثار جامعة القاهرة، وأ.د. محمد محمد الكحلاوى أمين الاتحاد العام للآثاريين العرب.

كما يشهد المؤتمر أيضا طرح دراسة تحليلية لموقع أثرى مهم فى مصر وهو خانقاة الناصر فرج بن برقوق فى قرافة المماليك،فيما تلقي د.إيمان محسن شهاوي محاضرة عن أهم اكتشافات مدينة الإسكندرية من الفسيفساء خلال العصرين اليونانى والرومانى،وتلقي د.هبة الله فريد عبد المجيد محاضرة عن تصوير المرأة فى الفن الهلينستى بآسيا الصغرى.
loading...

ترشيحاتنا

علاج طبيعي للضغط المرتفع ومقوي للجهاز الهضمي ويشفي هذه الأمراض

الزمالك يسعى لحصد نقاط الإنتاج الحربي

بدون جراحة.. نصائح يومية تخلصك من مشاكل البواسير مدى الحياة

ضاحي خلفان: خاشقجي قد يكون على قيد الحياة

نسمة محجوب والشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

سعر الذهب اليوم السبت 10 -11-2018

اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

مفتي باكستان: الفتوى ليست بحاجة للتجديد وإنما للاجتهاد

خالد زلط يكتب: 10 ملايين زملكاوي يشعرون بالسعادة

الحبيب الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة في شهر ربيع الأول

انتبه.. عمل في الدنيا يغفله الكثيرون فيتحسرون عليه حتى بعد دخول الجنة

انطلاق ملتقى توظيف جمعية مستثمري السادس من أكتوبر.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
محمد الفولي: ملتقى الأعمال التجارية يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم
باحث: الزيادة السكانية تلتهم أي نمو اقتصادي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟