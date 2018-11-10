بدء فعاليات المؤتمر الدولي الـ21 للاتحاد العام للأثريين العرب

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للاتحاد العام للأثريين العرب، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية.





ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته المتعددة العديد من الموضوعات المهمة من عشرات المتخصصين، ومنها جلسة "سرقة الآثار بين المخاطر والحلول".





ويحاضر فيها كل من شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار،ود.محمد عطية هواش الأستاذ بقسم الترميم كلية آثار جامعة القاهرة، وأ.د. محمد محمد الكحلاوى أمين الاتحاد العام للآثاريين العرب.



