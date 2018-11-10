تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصا بأسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم، على النحو التالي:



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 6 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 3 جنيهات

الفلفل الرومي: 5.5 جنيه

الكوسة: 5.5 جنيه

البامية: 15 جنيهًا



وأوضح التقرير أسعار الفاكهة على النحو التالي:

الرمان: 8 جنيهات

الكانتلوب: 5 جنيهات

الجوافة: 6 جنيهات

الكمثرى: 18 جنيهًا

