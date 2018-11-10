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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، تقريرًا خاصا بأسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم، على النحو التالي:

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 6 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
الكوسة: 5.5 جنيه
البامية: 15 جنيهًا

وأوضح التقرير أسعار الفاكهة على النحو التالي:
الرمان: 8 جنيهات
الكانتلوب: 5 جنيهات
الجوافة: 6 جنيهات
الكمثرى: 18 جنيهًا
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