ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنعام الجريتلى: حصروني في الأدوار الكوميدية لهذا السبب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
أحمد البهي
أكدت الفنانة أنعام الجريتلى أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.

وقالت "الجريتلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.

يذكر أن آخر أعمال أنعام الجريتلى هو مسلسل "راجل وست ستات"، والذى شاركت فى بطولته مع كل من أشرف عبد الباقى وانتصار ولقاء الخميسى وسامح حسين.
loading...

ترشيحاتنا

اكتشف 4 أسباب شائعة وراء اضطراب الجهاز الهضمي

مع بدء فصل الشتاء.. تعرف على الأبراج التي تعشق هذا الفصل وأبرز طقوسهم

البترول: 10 مليارات دولار استثمارات جديدة بالقطاع خلال العام المالى 2018/ 2019

سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة في دبي.. صور

ميشيل أوباما تكشف أسرارا عن حياتها مع أوباما: لجأت لأطفال الأنابيب

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

تركيا : حظر النشر في قضية انفجار القاعدة العسكرية

برشلونة يراقب نهائي كأس ليبرتادوريس

عمرو الورداني يوصي من يشكو وجعا وانكسارا بالقلب بأمر واحد

عاشور يشرح معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد

فيديو مروع لسيول الأردن..أب يفقد أبناءه الأربعة وزوجته

انهيار جزء من عقار بشارع الموازين بدمنهور  

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فيديو

الجمعية المصرية للحساسية: المضادات الحيوية مضيعة للوقت ولا تقضي على البرد
شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة
الصحة: 28 مركز دم ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما بمصر
وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو
رئيس جهاز حماية المستهلك: مبادرة لحماية السائح والمستثمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟