أنعام الجريتلى: حصروني في الأدوار الكوميدية لهذا السبب

أكدت الفنانة أنعام الجريتلى أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.



وقالت "الجريتلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.



يذكر أن آخر أعمال أنعام الجريتلى هو مسلسل "راجل وست ستات"، والذى شاركت فى بطولته مع كل من أشرف عبد الباقى وانتصار ولقاء الخميسى وسامح حسين.