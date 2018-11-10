البابا تواضروس للأنبا بيشوى في ذكرى الأربعين: أحببناك ولن ننساك.. صور

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال مشاركته في أربعين الأنبا بيشوي، إنه كان إنسانا خدوما ومباركا ورمزا للإنسانية، وكان يتفانى فى العمل من أجل خدمة الجميع وعمل بما أعطاه الله واجتهد وتفوق علميا ثم أصبح راهبا ناسكا ودخل الدير.



وأوضح أن البابا شنودة ولى الأنبا بيشوي أسقفا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ، واستلم دير دميانة، وكان يضم عددا بسيطا من الأمهات، وعمل بحب ونشاط ومحبة وقدم الكثير، ومع أواخر السبعينيات زار شنودة الدير وأعيدت الحياة الرهبانية للأمهات وبدأت خدمة المكرسات، وأصبحت المكان من أكبر الأماكن بمصرليكمل المسيرة الدينية.



وأضاف البابا تواضروس: "لن ننسى هذا القلب الطيب الذى أعطى كثيرا وفى أربعينه اليوم نقول له: أحببناك وسنحبك وسنظل هكذا حتى اللقاء نسأل الرب لك راحة أبدية وسعادة لا تنتهى بقدر ما اسعدت كثيرين يا رمزا للإنسانية والمحبة والتواضع وداعا".



شارك فى التأبين كل من الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، ومحافظ الدقهلية السابق الدكتور أحمد الشعراوى، واللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، ومختار الخولى، السكرتير العام، وحضر أيضا كل من الأنبا بولا، أسقف طنطا، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى، والأنبا باخوميوس، مطران دمنهور والبحيرة، والأنبا أبرام، أسقف الفيوم، والأنبا داود، أسقف المنصورة، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والأنبا بيجول، رئيس دير المحرق، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، وعدد كبير من قيادات الدين المسيحى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

