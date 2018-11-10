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جولة على مقالات الصحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يكتب عن نجاح منتدى شباب العالم.. جلال عارف يتحدث عن الانقسامات في الولايات المتحدة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
أماني نوار
  • مكرم محمد أحمد يكتب: العالم أكثر تفاؤلا بعد شرم الشيخ
  • جلال عارف يكتب: أمريكا المنقسمة.. وحرب "التحقيقات"
  • عماد الدين أديب: الأحزاب الدينية: صندوق الانتخاب بداخله كلاشينكوف
  • سليمان جودة: مفاجآت تونس!

استعرضت مقالات الصحف اليوم، السبت، العديد من القضايا، كان أبرزها: حالة الانقسام فى المجتمع الأمريكى خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى، وناقشت الحركة السياسية فى تونس وارتباطها بالانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 2019.

"الأهرام"
تحدث مكرم محمد أحمد، في مقاله عن نشر مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، موجة من التفاؤل بغد أفضل أكثر أمنا وسلاما، على مستوى العالم أجمع، وعلى مستوى الأفارقة والعرب والمصريين بالأخص، مؤكدا أن مشاركة الشباب فى صنع مستقبل عالمنا ومصيره بات أمرًا شرعيا ومستحقًا، لأنهم يمثلون 70% من مجتمعاتنا الأفريقية والآسيوية، وأثبتوا أنهم يستطيعون بثراء تنوعهم أن يكونوا قوة مضافة، وصياغة عالم جديد أكثر أمانا وسلاما.

"أخبار اليوم"
تحدث جلال عارف عن حالة الانقسام فى الشارع الأمريكى التى ولدتها الانتخابات الأخيرة بعد استحواذ الجمهوريين على مجلس الشيوخ، والديمقراطيين على مجلس النواب، وتصريحات الرئيس الأمريكى "ترامب" للرد على الأسئلة حول التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بأن لديه ما يفتح به التحقيقات مع مسئولين ديمقراطيين يتهمهم بإذاعة أسرار الدولة، وذلك إذا لجأ الديمقراطيون لفتح التحقيقات أمام مجلس النواب معه ومع مساعديه بشأن انتخابات الرئاسة السابقة، لأن إثارة القضية فى مجلس النواب تعنى تقويض سلطاته فيما تبقى من فترة رئاسته، والقضاء على فرصته فى الترشح لولاية ثانية بعد عامين.

عماد الدين أديب
يؤكد عماد الدين أديب أنه ضد استخدام الدين فى السياسة، ورغم ذلك كان يتابع نشاط حركة النهضة التونسية منذ أن بدأت أولى خطواتها وحتى دخولها معترك الحياة السياسية، على أمل أن تكون له هوية عربية مدنية ينادى بالديمقراطية والاقتصاد الحر ودولة الدستور والقانون، معربًا عن صدمته عندما كشفت السلطات التونسية عن وجود تنظيم سرى وميليشيا عسكرية لحزب النهضة تعمل وتتحرك تحت قيادة الحزب الذى ظل يدعى أنه مدنى ديمقراطى ضد العنف ولا يلتزم إلا بقوة الشرعية والقانون.

"المصرى اليوم"
تحدث سليمان جوهر فى مقاله عن البلد الشقيق تونس التى تواجه كل يوم تطورا سياسيا مثيرا، آخرها تصريحات الرئيس التونسى "السبسى" بعدم موافقته على التعديل الحكومي الذي أعلنه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، بينما البلاد على مرمى حجر من انتخابات رئاسة وبرلمان معًا، مشيرًا إلى تقدم حزب حركة النهضة الإسلامية، التي يرأسها راشد الغنوشي، وعلاقته بالمفاجآت المرشحة لأن تقع إلى نوفمبر المقبل فى تونس، متابعًا: "كان الله فى عون تونس الخضراء التى كلما ظنت أنها تجاوزت أجواء "الربيع" بدا أن أطرافا لا تزال تأمل فى إعادتها إلى القلب منه من جديد".
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