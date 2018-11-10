ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير بطاطس بالدجاج والبشاميل

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:02 م
بطاطس بالدجاج والبشاميل
بطاطس بالدجاج والبشاميل
هاجر هانئ
يعتبر البطاطس بالدجاج والبشاميل من الأطباق التى يمكنك تقديمها على مائدة وجبة الغداء، فهى من المأكولات الجديدة التى تساعدك على التخلص من روتين الأكل اليومى، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها من مطبخ الشيف منال العالم.

المقادير:
خليط البهارات:
ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة حبهان ناعم
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملعقة صغيرة شطة مجروشة

خليط البطاطس:
3 حبة كبيرة بطاطس مسلوق
1/4 كوب زبادي
1/4 كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح

خليط الدجاج:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 قطعة فيلية دجاج مقطع
1 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم
1/4 كوب بقدونس مفروم
1/2 ملعقة صغيرة ملح

خليط الصلصة:
ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة كبيرة بصل مفروم
3 فصوص ثوم مهروسين
3 حبات كبيرة طماطم مقشرة ومفرومة ناعما
ملعقة كبيرة معجون طماطم
1/2 ملعقة صغيرة ملح

خليط البشاميل:
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
1 كوب حليب
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

خليط الجبن:
كوب جبن موزاريللا مبروش
1/4 كوب جبن شيدر مبروش

طريقة التحضير
سخني الفرن لدرجة حرارة ١٧٠، احضري طبق فرن متوسط.

خليط البهارات: في طبق ضعي البهارو الكركم، البابريكا، الهيل، الفلفل والشطة، قلبيها لتختلط. اتركيها جانبا.

خليط البطاطس: في قدر واسع ضعي البطاطس، أضيفي ملعقة كبيرة من الملح، اغمريها بالماء، وأتركيها على نار متوسطة إلى أن تنضج. اهرسيها بالشوكة ناعما او بإستعمال أداة هرس البطاطس، أضيفي الزبادي، الملح والبقدونس وقلبي لتتجانس المكونات.

خليط الدجاج : في مقلاة سخني الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه إلى أن ينضج ثم أضيفي ملعقة من البهارات وملح ثم البقدونس اتركيه جانبا.

خليط الصلصة : في مقلاة سخني الزيت، أضيفي البصل والثوم، وقلبي ليذبل ثم أضيفي الطماطم والمعجون وملعقة من البهارات وملعقة صغيرة من الملح اتركيه ليتسبك بضع دقائق.

ضعي الصلصة في طبق الفرن وزعيها ليتغطى القاع.

خذي قليل من البطاطس وشكليها إلى قرص، احشيها بالدجاج ثم دحرجيها بين كفيك لتصبح كرة. ضعيها فوق الصلصة في الطبق.

خليط البشاميل: في كسرولة ضعي الزبدة، سخنيها لتذوب اضيفي الدقيق قلبي ليتحمر قليلا ثم أضيفي الحليب، الملح والفلفل واستمري بالتقليب بهدوء لتتماسك وتكون سائلة بعض الشيء. وزعيها مباشرة على البطاطس.

خليط الجبن : انثري الجبن على البشاميل .

ضعي الطبق في الفرن لحوالي ٣٠ دقيقة ليتحمر بشكل شهي. قدميه ساخنا.
loading...

ترشيحاتنا

انهيار جزء من عقار بشارع الموازين بدمنهور  

بسبب موبايل.. شابان يقتلان فتاة سورية بطريقة وحشية

نادية الجندي تكشف لـ صدى البلد سر غضبها من الزعيم عادل إمام

آخر كلمات مشجع الأهلي قبل وفاته بعد مباراة الترجي برادس

رقمان سلبيان لـ الأهلي ومصر عقب فشل الفوز بلقب الأميرة السمراء الأفريقية

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 25 جنيها للكيلو

مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وريفر بليت على لقب كأس ليبرتادوريس

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

إصابه 409 مواطنين بسبب السيول بالكويت.. فيديو وصور

ثروتها 110 ملايين دولار وعاشت على بقايا الطعام.. حكاية أبخل امرأة فى التاريخ

الإفتاء تكشف 12 حقيقة عن رسول الله لا يعرفها الكثيرون

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فيديو

الجمعية المصرية للحساسية: المضادات الحيوية مضيعة للوقت ولا تقضي على البرد
شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة
الصحة: 28 مركز دم ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما بمصر
وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو
رئيس جهاز حماية المستهلك: مبادرة لحماية السائح والمستثمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟