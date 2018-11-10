طريقة تحضير بطاطس بالدجاج والبشاميل

يعتبر البطاطس بالدجاج والبشاميل من الأطباق التى يمكنك تقديمها على مائدة وجبة الغداء، فهى من المأكولات الجديدة التى تساعدك على التخلص من روتين الأكل اليومى، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها من مطبخ الشيف منال العالم.



المقادير:

خليط البهارات:

ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة حبهان ناعم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة شطة مجروشة



خليط البطاطس:

3 حبة كبيرة بطاطس مسلوق

1/4 كوب زبادي

1/4 كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح



خليط الدجاج:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 قطعة فيلية دجاج مقطع

1 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة ملح



خليط الصلصة:

ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة كبيرة بصل مفروم

3 فصوص ثوم مهروسين

3 حبات كبيرة طماطم مقشرة ومفرومة ناعما

ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/2 ملعقة صغيرة ملح



خليط البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود



خليط الجبن:

كوب جبن موزاريللا مبروش

1/4 كوب جبن شيدر مبروش



طريقة التحضير

سخني الفرن لدرجة حرارة ١٧٠، احضري طبق فرن متوسط.



خليط البهارات: في طبق ضعي البهارو الكركم، البابريكا، الهيل، الفلفل والشطة، قلبيها لتختلط. اتركيها جانبا.



خليط البطاطس: في قدر واسع ضعي البطاطس، أضيفي ملعقة كبيرة من الملح، اغمريها بالماء، وأتركيها على نار متوسطة إلى أن تنضج. اهرسيها بالشوكة ناعما او بإستعمال أداة هرس البطاطس، أضيفي الزبادي، الملح والبقدونس وقلبي لتتجانس المكونات.



خليط الدجاج : في مقلاة سخني الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه إلى أن ينضج ثم أضيفي ملعقة من البهارات وملح ثم البقدونس اتركيه جانبا.



خليط الصلصة : في مقلاة سخني الزيت، أضيفي البصل والثوم، وقلبي ليذبل ثم أضيفي الطماطم والمعجون وملعقة من البهارات وملعقة صغيرة من الملح اتركيه ليتسبك بضع دقائق.



ضعي الصلصة في طبق الفرن وزعيها ليتغطى القاع.



خذي قليل من البطاطس وشكليها إلى قرص، احشيها بالدجاج ثم دحرجيها بين كفيك لتصبح كرة. ضعيها فوق الصلصة في الطبق.



خليط البشاميل: في كسرولة ضعي الزبدة، سخنيها لتذوب اضيفي الدقيق قلبي ليتحمر قليلا ثم أضيفي الحليب، الملح والفلفل واستمري بالتقليب بهدوء لتتماسك وتكون سائلة بعض الشيء. وزعيها مباشرة على البطاطس.



خليط الجبن : انثري الجبن على البشاميل .



ضعي الطبق في الفرن لحوالي ٣٠ دقيقة ليتحمر بشكل شهي. قدميه ساخنا.

