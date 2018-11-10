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تزويد مستشفى الغردقة العام بداعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:04 م
داعم تيار كهربائي
داعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي
ابراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تزويد مستشفى الغردقة العام بداعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وأ د هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح "مرعى" فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن ذلك يأتى فى ضوء اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي جميع الأجهزة بالمستشفيات عامة وجهاز الرنين المغناطيسي خاصة وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، حيث تم توريد وتركيب وحدة مانع انقطاع تيار للجهاز والمزود بمحول عزل داخلي ups.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم توريد الجهاز من الشركة الأم الموردة لجهاز الرنين المغناطيسي منذ عام ٢٠٠٩، بتكلفة قدرها 800 ألف جنيه والتى تحملت قيمته بالكامل.
تزويد مستشفى الغردقة العام بداعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي
تزويد مستشفى الغردقة العام بداعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي
تزويد مستشفى الغردقة العام بداعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي
تزويد مستشفى الغردقة العام بداعم تيار كهربائي لجهاز الرنين المغناطيسي
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