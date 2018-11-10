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حوادث

حبس طالب جامعي ابتز فتاة بفيديوهاتها الفاضحة للزواج منها بالمقطم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:08 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة المقطم الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس طالب جامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طالبة زميلته في جامعة مصر الدولية وأهلها، لإجبارهم على الزواج منها بنشر فيديوهات فاضحة لها على الإنترنت.

وكشفت تحقيقات خالد البارودي، مدير نيابة، أن المتهم وعد زميلته الطالبة بالزواج منها بعد قصة حب بينهما، وعلى أثرها ذهبت الطالبة إلى مسكنه وتمت بينهما علاقة جسدية.

وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها، لعدم قيامه بإخبار أهلها بتلك العلاقة، وعقب حصوله على الفيديو هدد والدها لإجباره على الزواج منها إلا أنه رفض طلبه.

وأكدت تحقيقات النيابة، أن المتهم هدد والد الطالبة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول والفيديو الفاضح الخاص بابنته، وهدده بنشره على مواقع الإنترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وقام بإبلاغ مباحث الإنترنت والتكنولوجيا، وعلى أثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على الإنترنت.

وعقب فحص الرسائل والبلاغ، تبين صحة الواقعة وقيام الطالب بتهديده، وتم القبض عليه بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم وتحرر المحضر رقم 12645 لسنة 2018 جنح المقطم، وأخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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