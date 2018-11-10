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برلمان

برلماني: وزير شئون مجلس النواب نفى وجود قانون حول منع النقاب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
النقاب
النقاب
فريدة محمد
قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تواصل معه بشأن الضجة الإعلامية حول مشروع قانون يمنع النقاب، نافيا وجود مشروع قانون في هذا الإطار، وأكد أن البرلمان لم يصل له أى مشروعات قوانين فى هذا الصدد، وأن البرلمان حريص على المصلحة العامة وتضافر المؤسسات والحفاظ على تماسك النسيج الوطنى، وأن مجلس النواب لن يسن تشريعا يتسبب فى إحداث بلبلة فى الشارع المصرى، وأن كل ما يثار بشأن النقاب للشو الإعلامى فقط.

وأضاف العميرى، فى بيان له اليوم، السبت، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، حريص على خروج تشريعات تخدم المصلحة العامة للمواطنين وتصب فى إطار الاقتصاد والاستثمار، وانعكس إثر ذلك عقب إقرار حزمة من القوانين فى هذا الإطار، بالإضافة إلى أنها تعد ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع.

وأشاد عضو مجلس النواب، بسرعة تواصل وزارة شئون مجلس النواب لتوضيح الصورة الحقيقية للمواطنين، خاصة أن ما أثير حول مشروع قانون أصاب الشارع المصري بحالة من الهلع، وهذا يعود للطبيعة الشرقية للدولة المصرية، والعادات والتقاليد.
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