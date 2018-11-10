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برلمان

وزيرة التخطيط تعتذر عن حضور اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:56 ص
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
فريدة محمد
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بينما اعتذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط عن حضور الاجتماع.

وكان من المقرر أن تستمع اللجنة خلال الاجتماع، لللدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن برنامج الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري والتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، لإيضاح خطتها للتعامل مع آثار تطبيق قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الإجازات، والمادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، وفيما اتضح من تعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه، إلا أن الوزيرة أنابت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدلا منها.
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