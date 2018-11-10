وزيرة التخطيط تعتذر عن حضور اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بينما اعتذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط عن حضور الاجتماع.



