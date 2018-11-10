نائبة تنتقد قرار التعليم بترميم مدرسة ابن لقمان بالمنصورة

انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، قرار وزارة التربية والتعليم، ترميم مدرسة ابن لقمان بالمنصورة، مشيرة إلى أن التلاميذ وأولياء أمورهم تفاجئوا بأنه صدر قرارا بإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة وتجديدها خلال العام الدراسي.



وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، إن أهالى وتلاميذ مدرسة ابن لقمان بالمنصورة، وهي أقدم المدرسة وأعرقه وتضم الكثير من التلاميذ، تفاجئوا بأنه صدر قرار بإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة وتجديدها خلال العام الدراسي.



ووصفت عبد الحليم فى بيان صحفى لها هذا الأمر بأنه حدث شديد الغرابة ووسط ذهول من الأهالي، حيث قامت إدارة مدرسة ابن لقمان الإعدادية للبنين والواقعة بشارع الجمهورية غربي محافظة المنصورية بإخلاء المدرسة من جميع الطلاب بهدف ترميم المدرسة وتحويل الطلبة إلى مدرسة أخرى، دون اى تحذيرات مسبقة أو حتى بيان توضيحي من وزارة التربية والتعليم.



وتساءلت عبد الحليم: "ما الهدف من هذا الإخلاء والذي لا يوجد له أي مبرر واضح؟، لافتة الى أنه كان بالإمكان أن تقوم إدارة المدرسة بترميمها في العطلة الدراسية أم أن فترة العطلة المدرسية لا تكفي.



وأشارت إلى أن مدرسة ابن لقمان هي أول مدرسة في مدينة المنصورة والتى لها طابعة تاريخي فقد تم تأسيسها عام 1951، وقد تم تجديدها في عام 2007م للمحافظة على هذا الإرث، وتعتبر هذه المدرسة بمثابة الحاضن لكل الأنشطة التي يقوم بها ساكني مدينة المنصورة وعلى كل الأصعدة، منوهة إلى أنه في العام الماضي شب حريق محدود في المدرسة، نتيجة ماس كهربائي، سيطر عليه العاملون في المدرسة.



وطالبت عبد الحليم، بتوضيح من وزارة التربية والتعليم، عن أسباب تنفيذ الترميم الآن والكشف عن موعد الانتهاء منه وتحديد مصير التلاميذ خلال هذه الفترة.

