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حوادث

ضبط 3 عاطلين بينهم هارب من إعدام تزعموا تشكيلا لسرقة التوك توك بالغربية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:10 م
ضبط 3 عاطلين مسجلين
ضبط 3 عاطلين مسجلين خطر
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 3 عاطلين مسجلين خطر بينهم هارب من إعدام لتشكيلهم عصابة لسرقة التوك توك بزفتي، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين لمواجهة البلطجية وحاملي الأسلحة والذخائر النارية غير المرخصة على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة والمقدم أحمد سامى مصلح والرائد محمود العرنوسى من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاثة متهمين هم كل من "السيد .ا.ا.ب" مقيم ثاني المحلة الكبري هارب من حكم بالإعدام، في قضية قتل وسبق اتهامه في ثلاث قضايا، وضبط بحوزته مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخله مادة حمراء اللون تبين انها مخلوط شطة لاستخدامها في ارتكاب وقائع السرقات، كما ضبط " محمد .ا.ع.غ "، مقيم بلتاج مركز قطور سبق اتهامه في ست قضايا وضبط بحوزته طبنجة بدون ترخيص وثلاثين تذكرة هيروين بقصد الاتجار، وتامر .ا.ع.ا، مقيم بولاق الدكرور الجيزة هارب من حكم جناية بالسجن خمس سنوات في قضية سلاح ناري، وسبق اتهامه في قضيتين، وضبط بحوزته طبنجة بدون ترخيص ومطواه قرن غزال وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات التكاتك من دائرة مركز زفتي وقطور وأنهم تصرفوا في تلك التكاتك بالبيع في بولاق الدكرور والهرم بمديرية أمن الجيزة، وتم ضبط أربع تكاتك بإرشاد المتهمين في عدة وقائع منها واقعة المحضر رقم 18716/ لسنة 2018 جنح مركز زفتي وواقعة المحضر رقم 18999/ لسنة 2018 جنح مركز زفتي وواقعة المحضر رقم 15370/ لسنة 2018 جنح مركز زفتي، وواقعة المحضر رقم 19412/ لسنة 2018 جنح مركز قطور.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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