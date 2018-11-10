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تسويق 340 ألف قنطار قطن في كفر الشيخ يتصدر أخبار المحافظات .. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة الاسكندرية: بمشاركة 6 آلاف مصري وأجنبي.. "الإسكندرية تستقبل أسبوعها التراثي. 

محافظة كفر الشيخ: تسويق 340 ألف قنطار قطن في كفر الشيخ.. وزراعة 194 ألف فدان قمح وبرسيم وكتان وفول.

محافظة القليوبية: تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية بتعاون ألماني.

محافظة أسيوط: "التغذية السليمة للأطفال" مؤتمر بجامعة أسيوط.
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