تسويق 340 ألف قنطار قطن في كفر الشيخ يتصدر أخبار المحافظات .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".



محافظة الاسكندرية: بمشاركة 6 آلاف مصري وأجنبي.. "الإسكندرية تستقبل أسبوعها التراثي.



محافظة كفر الشيخ: تسويق 340 ألف قنطار قطن في كفر الشيخ.. وزراعة 194 ألف فدان قمح وبرسيم وكتان وفول.



محافظة القليوبية: تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية بتعاون ألماني.



محافظة أسيوط: "التغذية السليمة للأطفال" مؤتمر بجامعة أسيوط.

