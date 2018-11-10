غدا بدء المؤتمر العلمي لآداب قنا.. وبدران: برنامج حافل للترحيب بضيوف مصر

يبدأ غد الأحد المؤتمر العلمي السابع لكلية الآداب بقنا، تحت عنوان: "العربية والدراسات الإنسانية والاجتماعية" ويستمر حتى الثلاثاء 13 نوفمبر بمقر الجامعة.



يعقد المؤتمر تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ود. عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي.



وأوضح الدكتور عباس محمد منصور رئيس الجامعة أن محاور المؤتمر هذا العام، تنوعت بين العربية وعلوم الدين، والعربية والنظريات اللغوية والنقد الأدبي، والعربية ووسائل الاتصال، وقد فتح المؤتمر، الباب هذا العام لكل علوم الدراسات البينية المتفاعلة مع لغتنا العربية وآدابها.



وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس المؤتمر أن عدد الدول المشاركة في المؤتمر أكثر من 10 دول عربية وإسلامية وهي: جمهورية مصر العربية الدولة المضيفة، والسودان، وسلطنة عمان، ونيجيريا، والعراق، والجزائر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وتشاد، وماليزيا، والمغرب، وباكستان، والإمارات العربي.



وأكد أن الجامعة أعدت برنامجا حافلا للترحيب بضيوف مصر من كل الدول المشاركة، موضحا أن المؤتمر تتخلله أمسيات شعرية وحفلات فنية إلى جانب تنظيم زيارات للمشاركين إلى معبد دندرة ومتحف الأقصر ومعبد الكرنك.



وأوضح الدكتور: محمود النوبي أمين المؤتمرأن أبحاث المؤتمر قد تناولت موضوعات شتى تاريخية وفكرية وثقافية وقانونية وأدبية ونقدية، وغير ذلك ليدور جميعها في فلك اللغة وعلومها، والدراسات البينية معها.



وعرض النوبي نبذة عن البحوث المشاركة ومنها بحث: طامي دغليب من المملكة العربية السعودية وعنوانه: (الشّعرية العربية بين التّراث والحداثة)، والدكتور سلمان عباس عبد ود.أحمد خالد محمود من العراق ببحث عنوانه: (البُعْدُ التَّأْرِيْخِي فـي التَّقعِيدِ النَّـحـْوِي عِنْـدَ سِيْـبَـوَيه).



ويشارك د.أيوب شيخ أحمد الرفاعي من نيجيريا ببحث تحت عنوان: (القضايا الاجتماعية في شعر أبي يسرى،دراسة أدبية تحليلية)، ويعرض د.سليمان قوراري من الجزائر بحث بعنوان: (تجديد الخطاب الديني لحقوق وحريات الإنسان على ضوء القراءة التأويلية للنص القرآني)، وبحث د. أمل مكي عبد الرحمن بابكر من السودان بحث بعنوان: (مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في التنمية الاقتصادية بمدينة رفاعة، السودان(1015- 2017م).



ويعرض د.نصرالدين عبد الله محمد أحمد السني من السودان بحثا بعنوان: (واقع تطبيق الجودة الشاملة على مناهج مرحلة التعليم الأساسي في السودان) ويقدم د.محمد مختار حسن محمد من مصر ببحث عنوانه: (القصيدة الجاهلية بين الكم والكيف والمعنى، ومعنى المعنى)، ويشارك د.مهند عبد الرضا الكنزاوي من العراق ببحث بعنوان:(نماذج من الزواج السياسي عند المغول )، وأسماء جعفر عبد الرسول من مصر ببحث عنوانه: (العربية واللغات الأخرى دراسة فى التأصيل والتعريب والاشتقاق)، ورشا محمد صلاح من مصر ببحث عنوانه: (اللغة العربية بين تجذير الهوية وتعزيزها)، ود.عثمان محمد آدم من تشاد ببحث يحمل عنوان (اللغة العربية ودورها في بناء الهُويّة التشادية).

