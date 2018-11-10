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رياضة

آخر كلمات مشجع الأهلي قبل وفاته بعد مباراة الترجي برادس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:56 ص
جماهير النادي الاهلي
جماهير النادي الاهلي أرشيفية
محمد رشاد
توفي أحد جماهير النادي الأهلي وهو شخص يدعى محمد، متأثرا بأزمة قلبية انتابته عقب خسارة فريق الكرة أمام الترجي التونسي برادس أمس، الجمعة، بثلاثية دون رد، ليفشل أبناء الرداء الأحمر فى الظفر بلقب الأميرة السمراء للمرة التاسعة فى تاريخه.

وكتب محمد رسالة قبل المباراة قائلا فيها: "ذكرياتي مع الأهلي، اليوم الجمعة يوم المباراة 9-11-2018، صاحي مبكرا من القلق كما هو حال باقي الجماهير لا تنام من الخوف وننتظر التاسعة إن شاء الله".

وبعد المباراة كتب محمد رسالة قال فيها: "ذكرياتي مع الأهلي، الساعة 11 راح كل ما نحلم به، هذا اليوم مع عيد ميلادي أسوأ يوم فى حياتي، من هذه اللحظة لن أشجع كرة القدم لحين رجوع الأهلي، وإن لم يرجع سأدعو الله أن يتوفني".

وتوج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، بعد الخسارة ذهابا في برج العرب 3-1، والفوز في رادس 3-0 بالمباراة النهائية.
آخر كلمات مشجع الأهلي قبل وفاته بعد مباراة الترجي برادس
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