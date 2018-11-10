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أخبار العالم

استقالة زعيم سياسي أسترالي بعد اتهامات بالتحرش

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
رويترز
استقال زعيم معارضة في أكثر الولايات الاسترالية ازدحاما بالسكان اليوم السبت بعدما أثارت حركة (#مي تو) مزاعم بارتكابه سلوكا معيبا.

واستقال لوك فولي زعيم حزب العمال السابق عن ولاية نيو ساوث ويلز يوم الخميس بعدما اُتهم بالتحرش الجنسي بصحفية في شبكة (إيه.بي.سي) قبل أربعة شهور فقط من انتخابات الولاية والتي كان في وضع يؤهله للفوز بها.

وينفي فولي هذه المزاعم وقال إنه كلف محامين بإقامة دعوى قضائية للتشهير.

وتغلب نائب زعيم حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز مايكل دالي على كريس مينس وفاز بقيادة الحزب في الولاية والتي صارت شاغرة بعد استقالة فولي في مؤتمر حزبي بعد ظهر اليوم السبت.

وسيقود دالي حزب العمال في الولاية في الانتخابات التي تجرى يوم 23 مارس آذار في أكبر الولايات الاسترالية.

لكن على الرغم من استقالة فولي فمن المرجح أن تؤثر هذه الفضيحة على فرص الحزب في الفوز.
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