ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إدانات غربية لقرار حل البرلمان في سريلانكا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أثار قرار الرئيس السريلانكي بحل البرلمان انتقادات واسعة من قبل القوى الغربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مكتب شئون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي أوردتها قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، السبت، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء الأخبار الواردة بحل البرلمان السريلانكي مما يعمق الأزمة السياسية"، مشيرا إلى أنه ينبغي احترام الديمقراطية لضمان تحقيق الاستقرار والازدهار.

وبدوره، غرد وزير الدولة البريطاني لشئون آسيا والمحيط الهادئ مارك فيلد قائلا: "بصفتي صديقا لسريلانكا، تدعو المملكة المتحدة جميع الأطراف إلى احترام الدستور والمؤسسات والعمليات الديمقراطية".

وأعربت وزيرة الشئون الخارجية الأسترالية ماريز باين، في بيان، عن قلقها وخيبة أملها إزاء هذا القرار، قائلة: "إن هذه الخطوة تقوض التقليد الديمقراطي الطويل لسريلانكا، وتمثل خطرا على استقرارها ورخائها".

فيما أعربت وزارة الخارجية الكندية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قلقها العميق، مشيرة إلى أن المزيد من حالة الغموض السياسي تضر بمستقبل سريلانكا الديمقراطي والتزاماتها بالمصالحة والمحاسبة.

يذكر أن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسنا قرر مساء أمس حل البرلمان، وذلك بعد إعلان حزب الرئيس أنه لا يملك أغلبية برلمانية كافية لمنح الثقة لرئيس جديد للوزراء تم تعيينه مؤخرا، ودعا سيريسنا إلى إجراء انتخابات عامة في 5 يناير القادم.

ومن المرجح أن تفاقم هذه الخطوة الأزمة السياسية في البلاد، والتي اندلعت قبل أسبوعين بعدما أقال الرئيس السريلانكي رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه بشكل مفاجئ، وعين بدلا منه رئيس البلاد السابق ماهيندا راجاباكسا.
loading...

ترشيحاتنا

انتبه.. عمل في الدنيا يغفله الكثيرون فيتحسرون عليه حتى بعد دخول الجنة

عاشور يشرح معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد

اكتشف 4 أسباب شائعة وراء اضطراب الجهاز الهضمي

بسبب موبايل.. شابان يقتلان فتاة سورية بطريقة وحشية

ثروتها 110 ملايين دولار وعاشت على بقايا الطعام.. حكاية أبخل امرأة فى التاريخ

سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور

الحبيب الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة في شهر ربيع الأول

أسباب صادمة تؤدي لإصابة الأطفال حديثي الولادة بنوعين من الصفراء

وصول الدفعة الثانية من التابلت المدرسي لوزارة التربية والتعليم

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 25 جنيها للكيلو

بدون جراحة.. نصائح يومية تخلصك من مشاكل البواسير مدى الحياة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فيديو

الجمعية المصرية للحساسية: المضادات الحيوية مضيعة للوقت ولا تقضي على البرد
شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة
الصحة: 28 مركز دم ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما بمصر
وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو
رئيس جهاز حماية المستهلك: مبادرة لحماية السائح والمستثمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟