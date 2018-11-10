اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة 52 للصحفيين الأفارقة

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بماسبيرو.





ينظم الدورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين ووزارة الخارجية وتستمر لمدة 3 أسابيع وحتى 29 من نوفمبر المقبل.





يحضر حفل الإفتتاح “أحمد سليم” أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و”صالح الصالحي” عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب و“محفوظ الأنصاري” رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة ود.”زينب عباس” أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.





ويبلغ عدد المرشحين لحضور الدورة التدريبية 22 صحفي من 22 دولة إفريقية وهي (أنجولا – بتسوانا – بوركينا فاسو – أفريقيا الوسطى – الكونغو برازافيل – ساحل العاج – جيبوتي – أثيوبيا – جامبيا – الجابون – غانا – ليسوتو – ناميبيا – النيجر – السنغال – السودان – جنوب أفريقيا – جنوب السودان – تونس – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي ) كما يشارك في الدورة نقيب صحفيين كل من دولتي السنغال وزامبيا إلى جانب خمسة صحفيين مصريين ممثلين عن جرائد مصرية مختلفة.



