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محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:05 م
مشروع مدينة الحرفيين
مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة
ابراهيم جادالله
تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، مشروع الحرفيين مطالبًا هيئة الأوقاف، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، والذي تصل تكلفته إلى 350 مليون جنيه.

وأكد "عبدالله" أن المشروع سيسهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة؛ مما يساعد على حل مشكلة البطالة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مشروع مدينة الحرفيين، يقام على مساحة 283 ألف متر، ويشمل إنشاء 1378 وحدة حرفية، بالإضافة إلى 116 محلًا تجاريًا.
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