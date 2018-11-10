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منوعات

بسبب موبايل.. شابان يقتلان فتاة سورية بطريقة وحشية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
نهى حمدي
قتلت شابة سورية في تركيا على يد شابين مجهولي الهوية تهجموا عليها وطعنوها عدة طعنات أنهت حياتها على الفور.

كانا الشابان قد طلبا من الفتاة والتي تدعى "غنى أبو صالح" وتبلغ من العمر 19 عامًا، الهاتف الخاص بها لإجراء مكالمة، وعندما رفضت وفشلا في الحصول على الهاتف، قاما بطعنها بالسكين في أحد شوارع مدينة "غازي عينتاب" التركية، بحسب ما نشرت صحيفة "خبر ترك".

بينما حاول فتى سوري الجنسية كان متواجدا في مكان الواقعة أن يلحق بالفتاة والدفاع عنها، ولكنه تعرض كذلك للعديد من الطعنات في جسده من قبل اللصين الذين سارعا إلى الفرار على متن دراجتهما النارية.

وتوفيت "غنى" متأثرة بجراحها رغم محاولات المستشفى لإنقاذها، بينما مازال الفتى الذي حاول الدفاع عن الفتاة ويدعى "غازي" في المستشفى بالعناية المركزة، فحالته دخلت مرحلة الخطر.

فيما قامت الشرطة بالبحث والتحريات في مكان الحادثة والمحيط للقبض على الفاعلين، ونشرت حواجز للتدقيق في هويات المارين، كما طالب والد "غنى" من السلطات التركية أن يهتموا بقضية ابنته.
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بسبب موبايل.. شابان يقتلان فتاة سورية بطريقة وحشية

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