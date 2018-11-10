الأعلى للإعلام يمثل مصر في اجتماع الخبراء العرب لدعم للتنمية

شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ممثلا لمصر في اجتماع اللجنة الإعلامية العربية لوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية التي تم إقرارها الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب وعقدت، والتي ينص على تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين بالدول الأعضاء وبمشاركة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية على مدار الـ5 سنوات اعتبارًا من عام 2017 وهي رؤية الخطوات العملية في تنفيذ الإستراتيجية وتفعيلها.





وقال الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب- رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الوفد الإعلامي المصري المشارك في الاجتماع إن الأهداف الـ 5 في الاستراتيجية لا تنفصل عن بعضها البعض، وأن المعركة الأن في العالم هي حرب إعلامية وإذا لم تتبنى الدول العربية هذا الطرح لن نتحرك على الأرض بشكل سريع، وإذا أمنت الدول العربية بأن المعركة هي معركة إعلامية سيتم تنفيذ الإستراتيجية ، وأن الدول الآن تنتصر في العالم بالإعلام.





وتحدث عن تجربة مصر فى تطوير الإعلام مؤخرا بتحديث التشريعات الإعلامية، وإصدار عدة تشريعات خاصة بالتكنولوجيا وحماية المعلومات والأمن السيبراني، مشيرا إلى جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحويل مركز تدريب الأفارقة إلى أكاديمية متخصصة وإلى تدريب الكوادر الإعلامية الفلسطينية وإلى دور المجلس في ضبط المشهد الإعلامي وتبنى القضايا العربية والأفريقية ومواجهة الإرهاب، مضيفًا أن مصر تمتلك الان لأول مرة منذ فترة رؤية استراتيجية للإعلام وأهميته.





واقترح أن تكون الجامعة العربية هي المظلة للتحرك الإعلامي لتنفيذ الإستراتيجية الإعلامية العربية.





وأكد أبوكب، أن مصر تستطيع أن توفر 200 إعلامي يجيدون 12 لغة مختلفة للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها الآن منظومة متكاملة للإعلام.





وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد أن مصر تقوم بدورها كاملً في هذا الجانب وأن هناك دعم كامل للقضية جملة وتفصيلًا.





وفي نهاية الاجتماع: "اقترحت مصر، تطوير مركز التدريب الإعلامي، التابع للجامعة العربية بمقر اتحاد الإذاعات العربية بتونس وأن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية فيما يتعلق برجال الدين وإعداد خطاب دينى إعلامي، لمواجهة التطرف والإرهاب، وتبنت إعداد منصة إعلامية ترصد جهود الدول العربية فيما يتعلق بخريطة التنمية المستدامة 2030.





وقالت إن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يضع كافة إمكانياته لخدمة الإعلام العربي، والمتدربين العرب وفق الاستراتيجية العربية.





ورحبت الجامعة العربية ممثلة في الاجتماع الذي حضره معالي السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام، والاتصال ورأسه الوزير الجزائري المفوض الدكتور فريد دحمان الذي ترأس بلاده الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب.





ورحبت بتبني جمهورية مصر العربية، لإنشاء منصة إعلامية إلكترونية ترصد جهود الدول العربية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لابراز القوة الإنتاجية والفرص الاستثمارية بين الأقطار العربية بما يحقق تكاملها.



