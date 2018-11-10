صحيفة: أمريكا أولا أصبحت تعني أمريكا وحدها.. ترامب لن يستطيع تحقيق أهدافه في الشرق الأوسط بدون دعم دولي.. وتحذيرات من محاولة غزو إيران عسكريا

"ناشيونال إنترست":



شعار ترامب "أمريكا أولًا" في طريقه لأن يصبح "أمريكا وحدها" تزايد المعارضة الأوروبية للتجاوزات الأمريكية يثير مخاوف عميقة بشأن دور الخزانة الأمريكية وقوة الدولار

بدون دعم دولي للاستراتيجية الأمريكية في إيران إدارة ترامب لن تحقق أهدافها في الشرق الأوسط

اتجهت الولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة ضد إيران على مرحلتين، ودخلت أولاهما حيز التنفيذ، في الخامس من نوفمبر الجاري، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم.







وتطال العقوبات قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما النفط والبنوك، حيث تهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى الصفر، إذ تُمثل عائدات النفط 70% من موازنة الدولة؛ ما يعني انهيار اقتصاد النظام ووقف عمليات تمويله للجماعات المتطرفة في المنطقة، وكذلك وقف برامجه النووية والصاروخية، الأمر الذي يدفع النظام الإيراني إلى تغيير سياسته.

وتمثل العقوبات الأمريكية على إيران اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على فرض هيمنتها على النظام الدولي، إلا أن عشرات الدول التي ظلت على مدى عقود على مقربة من الزعامة الأمريكية فضلت الابتعاد عنها في أعقاب محاولة واشنطن عرقلة قدرة إيران النووية.وقالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية، في تقرير مطول لها، إن ندرة الدعم الدولي تركت إدارة ترامب معزولة بشكل خطير، حيث أصبح شعار ترامب "أمريكا أولًا" في طريقه لأن يعني أمريكا وحدها. إذ تخاطر الولايات المتحدة بفقدان التعاون بين الحلفاء التاريخيين والمثبتين سعيًا وراء مصالح أمنية قومية أمريكية أخرى حول العالم، أبعد من إيران.وذكرت المجلة أن انسحاب إدارة ترامب في الربيع الماضي من الاتفاق النووي الإيراني تسبب في انقطاع الدعم لسياسة الولايات المتحدة، وقد تم التفاوض على هذا الاتفاق مع إيران من قبل ست قوى عالمية كبرى والاتحاد الأوروبي، وحظي بموافقة مجلس الأمن الدولي تأييدا كاملا وحظي بدعم كاسح من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وأكدت "ناشيونال إنترست" أن الحلفاء الأوروبيين يشعرون بالكثير من المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية الإقليمية، لكنهم يعارضون بشدة إعادة فرض عقوبات ثانوية ضدهم، إنهم يرون في العقوبات الجديدة لإدارة ترامب انتهاكا للاتفاقية النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى التأثير على السلوك الإيراني، العقوبات الجديدة وتلك المطبقة في الخامس من نوفمبر تلغي فقط الاهتمام الأوروبي بالتعاون في وقف إيران.وأوضحت المجلة الأمريكية أن تزايد المعارضة الأوروبية والآسيوية للتجاوزات الأمريكية يثير أيضًا مخاوف عميقة بشأن الدور المسيطر للخزانة الأمريكية والقوة الساحقة التي يلعبها الدولار الأمريكي على النظام الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن بنشاط من أجل التحايل على الخزانة الأمريكية والعقوبات والدولار، وفضلًا عن ذلك، فإن روسيا والصين وآخرين في آسيا يسعدهم رؤية المزيد من الانقسام في التحالف الغربي وخسارة القيادة الأمريكية.وشددت "ناشيونال إنترست" على أنه بدون دعم دولي للاستراتيجية الأمريكية في إيران، ستُحرم إدارة ترامب من الشراكة السياسية والدبلوماسية المطلوبة لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، وبالتالي، لا تستطيع الولايات المتحدة وحدها منع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل دائم ومنع تصدير إيران للصواريخ البالستية؛ وإنهاء دعم إيران لتهديدات حزب الله، بل إن الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي المتعدد الأطراف الذي يتم ضبطه جيدًا على إيران مع العديد من الشركاء المتنوعين سيحقق حتمًا النتائج التي تسعى إليها واشنطن.وبشكل أكثر إلحاحا، لن يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين من السجون الإيرانية إلا من خلال الدبلوماسية الأمريكية المباشرة والهادئة، ويجب أن يبنى ذلك على بيئة ثنائية محسنة، وليس على العداء المتزايد للضغط المفرط من جانب الإدارة.ومما لا شك فيه أن استراتيجية الإدارة الأمريكية وحدها قد أضرت بالاقتصاد الإيراني وزادت من الخلاف الداخلي، ولكن هذا الضغط الكبير قد شجع المتشددين في إيران، والدول الأخرى في المنطقة وسكان إيران، وهي ديناميكية ليست مفيدة للولايات المتحدة. ففي الماضي، لم يسفر مثل هذا النهج عن تشكيل حكومة أكثر عقلانية، أو مرونة، أو تعاونية في طهران.وأضافت المجلة أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تحدث تغيير في النظام في إيران أكثر من نجاحها في دول أخرى في المنطقة، وبالاستناد إلى الاستراتيجيات المستخدمة لإسقاط الحكومات في العراق وأفغانستان، يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من محاولة غزو إيران عسكريًا.واختتمت "ناشيونال إنترست"، تقريرها بأنه يمكن للولايات المتحدة أن تنجح في الوصول إلى أهدافها مع طهران فقط من خلال تكوين شراكات واسعة، فالعديد من الشركاء أفضل من لا شيء.