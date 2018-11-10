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مرأة

جيجي حديد تتألق بجاكيت ذهبى.. وهذه تكلفته

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:44 م
جيجي حديد
جيجي حديد
هاجر هانئ
ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، بإطلالة اعتمدت على الأسلوب العصري والأنيق، وذلك خلال ظهورها في أحد عروض الأزياء.

ارتدت جيجى جاكيت باللون الذهبى اللامع، حمل توقيع علامة H&M وتبلغ تكلفة الجاكيت 1,499 ريال سعودي، ونسقت معه فستانا قصيرا باللون الأسود وحمل بعض الرسومات باللون الذهبى، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود.

فيما اعتمدت عارضة الأزياء الأمريكية على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها بشكل عشوائى، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.
جيجي حديد تتألق بجاكيت ذهبى.. وهذه تكلفته
جيجي حديد تتألق بجاكيت ذهبى.. وهذه تكلفته
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