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برلمان

الجارحي: الدولة تسعى لتذليل جميع العقبات المتعلقة بسيارات الكهرباء

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:32 م
المهندس طلعت السويدى
المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
محمود فايد
أكد المهندس حسين الجارحي،مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة،أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام تسيير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية،مشيرًا إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى لمناقشة طلب الإحاطة المقدم لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار إنتاج واستخدام السيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية في العالم بدلا من المحروقات ومدى استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات.

وأضاف الجارحي، أن تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء أسهل لاسيما وأن لها خطوط سير ومسارات محددة، مشيرًا إلى النموذج الذي يجرى حاليًا بمحافظة الاسكندرية بتحويل نحو 15 أتوبيسا للعمل بالكهرباء.

ونوه الجارحي،بأن هناك عدة عوائق يجب العمل عليها لتهيئة المناخ لتسيير السيارات بالطاقة الكهربائية، وفي مقدمتها توفير محطات الشحن، مشيرًا إلي أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق عندما قام بفتح الباب لاستيراد هذا النوع من السيارات دون جمارك، كان يستهدف خلق حاله طلب عليها ومن ثم جلب الاستثمارات لإنشاء المحطات الخاصة بها.

ولفت الجارحي، إلي ارتفاع أسعار السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذي يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضي يتراوح ما بين 4- 5 سنوات بالإضافة إلي حجمها الكبير.
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