معاقبة ريتشياردو بتأخيره خمسة مراكز فى سباق البرازيل

قرر منظمو سباق جائزة البرازيل الكبرى توقيع عقوبة على الاسترالي دانييل ريتشياردو بتأخيره خمسة مراكز عند انطلاق غد الاحد وهو السباق قبل الأخير في موسم الفورميولا وان، بعد أن استبدل فريقه رد بول الشاحن التوربيني في وحدة الطاقة بالسيارة.



وقال المشرفون على السباق إن الفريق تجاوز عدد مرات التغيير بتركيب الشاحن التوربيني السادس ما تسبب في فرض العقوبة بشكل تلقائي على السائق الاسترالي.



وكان ريتشياردو أول من يخرج من المرآب قبل انطلاق التجارب الحرة على حلبة انترلاجوس في البرازيل .. وبموجب قواعد الفورميولا وان فإن عقوبة تأخير الترتيب عند الانطلاق تطبق وفقا لترتيب حدوثها وهو ما يعني أن أي سائق آخر سينال عقوبة فإنها ستطبق بعد ريتشياردو.



وانطلق ريتشياردو، الذي سينضم إلى رينو في الموسم القادم، في سباق جائزة المكسيك الكبرى من المركز الأول لكنه انسحب للمرة الثامنة هذا الموسم.



وقال ريتشياردو المحبط بعدها إنه لا يرى أهمية لآخر سباقين في البطولة لكنه سرعان ما غير رأيه.



وقال لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”كنت غاضبا وأشعر بإحباط. شعرت في ذلك الوقت أنني كنت أعي ما أقول لكنني لم أكن أعني هذا حقا. كانت مجرد طريقة للتعبير عن شعوري“.



ولن يكون لسباق الأحد أي تأثير على ترتيب رد بول في بطولة الصانعين لأن الفريق لن يتمكن من انتزاع المركز الثاني من فيراري كما لن يخسر مركزه الثالث.. وتوج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب السائقين للمرة الخامسة.