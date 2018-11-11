زراعة النواب تناقش فساد تقاوى الطماطم

تشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الشعينى، الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، فايقة فهيم، بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة من قبل شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور.



وتسبب ذلك فى تلف محاصيلهم وتحملهم لخسائر مالية جسيمة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة مرض تجعد الأوراق الفيروسي والذبابة البيضاء اللذين أصيبا محصول الطماطم، وبحضور د.وزير الزراعة واستصلاح الأراضي".



كما يواصل الأعضاء غدا الأثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة “بإصدار قانون الموارد المائية والري".