ما يفعله المصلي لو ترك سجدة من سجدتي ركعة الصلاة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا صلى الإنسان وكان فى الركعة الثالثة فسجد للركعة الثالثة سجدة واحدة، ولكنه نسي السجدة الثانية فى الركعة الثالثة ولم يصلها، فكل ما كان بعد السجدة الأولى يعد لغوًا لا قيمة له.



وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ماذا على المصلي لو ترك سجدة من سجدتي ركعة الصلاة؟»، أنه "إذا قمت إلى الركعة الرابعة وأنت فى قراءة الفاتحة أو فى الركوع وتذكرت أنك لم تسجد السجدة الثانية للركعة الثالثة، فعليك أن ترجع وتسجد السجدة الثانية وكل ما فعلته قبل ذلك فهو لغو.



وأكد أنه لابد من الإتيان بالركن وقبل أن تسلم تسجد سجدتين للسهو.