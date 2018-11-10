تعرض منطقة بين الجبلين الأثرية بالأقصر لسطو مسلح

أعلن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن منطقة بين الجبلين الأثرية بإسنا جنوب الأقصر قد تعرض لسطو مسلح من قبل 10 مسلحين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وقام الخفراء المكلفين بحماية المنطقة بالتصدى لهم وتم تبادل إطلاق النار بينهم ما أسفر عنه فرار المسلحين.





وتحرر محضرا بذلك بشرطة السياحة والآثار بجنوب الأقصر وجار العرض على النيابة.





جدير بالذكر أن منطقة بين الجبلين من المناطق الأثرية المهمة فى إسنا، وترجع أهميتها إلى العصور الفرعونية الأولى، حيث كانت الحد الفاصل بين الإقليم الثالث والإقليم الرابع من أقاليم مصر الجنوبية ويعني اسمها القديمة والحديث "التلين" أو الجبلين لأنها تقع بين جبلين الشرقى والغربى على الضفة الغربية للنيل".





وفى عام 160 قبل الميلاد، أنشأ الملك بطليموس السادس معسكرا لجنوده فى منطقة الجبلين، وتم القضاء على هذا المعسكر فى عام 88 قبل الميلاد من قبل المتمردين، واستخرج من المنطقة لوحة فرعونية تحمل اسم "المرتزقة النوبيين"، وكانت تضم أقدم مومياء فى التاريخ "جينجر" وهو موجود بالمتحف البريطانى منذ عام 1901 وهى مومياء منذ عام 3400 قبل الميلاد وعوامل الطبيعة الصحراء والرمال ساعدت على تحنيطها، حيث كان المصري القديم لا يعرف فن التحنيط وقتها".



