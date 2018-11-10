قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالمنوفية

أعلنت الدكتورة غادة جبريل المدير التنفيذي لمكتب المنوفية والغربية وكفر الشيخ بمؤسسة مصر الخير عن تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالمجان بقرية زاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف .



أعلنت الدكتورة غادة جبريل عن أنه تم تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالتنسيق مع البنك الأهلي وتوقيع الكشف الطبي بالمجان علي محدودى الدخل بقرية زاوية رزين تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى ، مؤكدةً على أن عدد المستفيدين من القافلة 625 مواطنا وأيضًا عمل النظارات الطبية وتسليمها فضلا عن تحديد موعد للعمليات الجراحية للحالات التي تطلب التدخل الجراحي مع تحمل المؤسسة كافة النفقات.



ومن جانبه أشاد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية ما يعظم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ويعزز مفهوم المشاركة المجتمعية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.