ضبط عاطلين يروجان المخدرات بمدينة نصر

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مدينة نصر أول من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص وتم بإرشاده ضبط الأخير حال تواجده بمنطقة الحي السابع وبحوزته 34 زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر ومبلغ مالى 3800 جنيه وهاتف محمول.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة،والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.