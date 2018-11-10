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محافظات

محافظ الفيوم يزور دار عائشة حسنين للأيتام.. شاهد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:38 م
محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور دار عائشة حسنين للأيتام
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بزيارة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بالفيوم "دار عائشة حسنين للأيتام"، لمتابعة سير العمل بالدار والتعرف على مشكلات واحتياجات الأطفال الأيتام من نزلاء الدار، فى إطار مبادرة "ولادنا أمانة.. مستقبلهم أمانة".

حضر الزيارة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والأستاذة سامية حلمى رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بالفيوم، وممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وعدد من منظمات المجتمع المدنى.

عقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع مسئولى دار عائشة حسنين للأيتام لمناقشة المشكلات التى تواجه القائمين على الدار والحلول المقترحة لها، وأصدر المحافظ توجيهات لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة مشكلة الانسدادات المتكررة لخط الصرف الصحى الذى يخدم الدار والمدارس المجاورة، حتى لا تؤدى المياه المتسربة إلى انهيار سور الدار، مع إيجاد حل جذرى للمشكلة حفاظًا على صحة وسلامة نزلاء الدار وتلاميذ المدرستين المتجاورتين.

كما استمع المحافظ لبعض المقترحات المتعلقة بترميم الدور الثالث من دار عائشة حسنين، وتوفير أخصائى نفسى لبحث مشكلات الأطفال، وأكد أنه سيتم دراسة هذه المقترحات، كما طالب مسئولو الدار بزيادة الإعانة الشهرية المخصصة للإنفاق من خلال قرش التموين، وكلف المحافظ مدير عام التموين بدراسة الموضوع.

الجدير بالذكر أن دار عائشة حسنين تضم 72 نزيلًا من الأطفال الأيتام ومجهولى النسب، منهم 36 من البنين و18 من الفتيات و18 من الأطفال الرضع، وتسهم الدار فى توفير الرعاية اللازمة للأطفال صحيًا وتعليميًا ورياضيًا ودينيًا.
محافظ الفيوم يزور دار عائشة حسنين للأيتام.. شاهد
محافظ الفيوم يزور دار عائشة حسنين للأيتام.. شاهد
محافظ الفيوم يزور دار عائشة حسنين للأيتام.. شاهد
محافظ الفيوم يزور دار عائشة حسنين للأيتام.. شاهد
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