ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط عصابة سرقت 10 دراجات بخارية بالقطامية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:43 م
عصابة - ارشيفية
عصابة - ارشيفية
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 6 لصوص كونوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالقطامية.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، أن 6 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" ملك وقيادة المتهم الأول وبحوزتهم مقص حديدي، واعترفوا بارتكاب 10 حادث سرقة بذات الأسلوب.
loading...

ترشيحاتنا

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

وصول الدفعة الثانية من التابلت المدرسي لوزارة التربية والتعليم

أمضى عليه حياته .. 386 ألف دولار ثمن كرسى العالم ستيفن هوكينج بعد رحيله

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة

استدعاء 6 لاعبين جدد لقائمة نسور قرطاج لمواجهة مصر بتصفيات أفريقيا

وزير الآثار: المتحف المصري الكبير سيغير خريطة مصر السياحية

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

ضاحي خلفان: خاشقجي قد يكون على قيد الحياة

عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينضم لأشهر من خسروا النهائي مرتين متتاليتين.. فيديو وصور

سبت ناري .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

فرنسا تكشف تفاصيل خطة لاغتيال رئيس البلاد طعنا بسكين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

فيديو

برلماني: 1951 موقفا عشوائيا وغير مرخص على مستوى الجمهورية.. فيديو
وزير الآثار: المتحف المصري الكبير سيغير خريطة مصر السياحية
العناني يشرح تاريخ منطقة الاكتشاف الأثري الجديد بسقارة
وزارة التموين في طريقها للقضاء على البطاقات الورقية.. فيديو
هكذا احتفل أطفال المملكة بولى العهد السعودى.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟