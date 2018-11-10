سقوط عصابة سرقت 10 دراجات بخارية بالقطامية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 6 لصوص كونوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالقطامية.





وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، أن 6 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة.



