دمياط الأفضل فى مؤشرات دعم الابتكارات من بين محافظات الجمهورية

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار ٢٠١٨، حيث تسلمت درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وذلك لحصول محافظة دمياط على أفضل المؤشرات فى دعم الابتكارات من بين محافظات الجمهورية، والذى يعد أحد المؤشرات الفرعية من مؤشر عاصمة الابتكار، حيث يحدد مدى تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين.



بينما حصلت محافظة القاهرة على مؤشر عاصمة الابتكار ٢٠١٨ وهو أحد الأدوات التى تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعم من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية بهدف جذب الانتباه إلى أهمية تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين في المحافظات ودعم المحافظة للطلاب المتفوقين ورعايتهم لتقديم براءات الاختراع والمساهمة فى تنفيذ الأفكار الابتكارية وزيادة فرص التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.



كما حصلت محافظة الجيزة على الأفضل في مؤشر دعم التكنولوجيا، والقاهرة على أفضل محافظة فى مؤشرى المهارات الأكاديمية والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بينما حصلت محافظة المنيا على الأفضل في مؤشرى التعاون الدولى وريادة الأعمال، ومحافظة البحر الأحمر الأفضل في مؤشر التفوق الدراسي.



وقد صرحت محافظ دمياط بأن هذه المسابقة فى إصدارها الثالث تعد أحد الوسائل الهامة لنشر ثقافة الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية فى محافظات الجمهورية وكذلك دعم المشروعات الناشئة ووضع مصر على مؤشر الابتكار العالمى، مؤكدة بذلها قصارى جهدها لتحصل دمياط على لقب عاصمة الابتكار العام القادم.