ضبط ممرضة بتهمة النصب على المواطنين بفرشوط

تمكنت أجهزة الأمن بمركز شرطة فرشوط، من ضبط ممرضة بالمستشفى المركزى، بتهمة النصب على المواطنين.



تلقى اللواء مجدى القاضى-مدير أمن قنا، إخطارا من العقيد جمال سالمان- مأمور مركز شرطة فرشوط، بضبط ياسمين.ج.ش، 30 سنة، ممرضة بمستشفى فرشوط، بتهمة النصب على المواطنين" محكوم عليها في قضايا مختلفة إيصالات أمانة- شيكات– نصب".



تحرر محضر بالواقعة، و تم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.