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حوادث

ضبط ممرضة بتهمة النصب على المواطنين بفرشوط

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:43 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بمركز شرطة فرشوط، من ضبط ممرضة بالمستشفى المركزى، بتهمة النصب على المواطنين.

تلقى اللواء مجدى القاضى-مدير أمن قنا، إخطارا من العقيد جمال سالمان- مأمور مركز شرطة فرشوط، بضبط ياسمين.ج.ش، 30 سنة، ممرضة بمستشفى فرشوط، بتهمة النصب على المواطنين" محكوم عليها في قضايا مختلفة إيصالات أمانة- شيكات– نصب".

تحرر محضر بالواقعة، و تم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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