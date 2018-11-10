6 فوائد لشرب الماء مع الخل.. تعرف عليها

ويلجأ الكثيرون لاستخدام الخل كأحد العلاجات الناجحة للعديد من الأمراض، حيث يعتبر مقويًا ومفيدا للجسم، ويدخل في العديد من الوصفات التي تعالج المشاكل المختلفة التي يعانيها الإنسان.



وتطرق الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لفوائد تناول شرب الخل مع الماء لجسم الانسان على النحو التالي:



1- تخفيض الوزن حيث يساعد على هضم الدهون والتخلص منها ورفع معدل التمثيل الغذائى وحرق الدهون الزائدة وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الخل الطبيعى أو خل التفاح على كوب ماء ويتم تناولها بعد وجبة الغداء ووجبة العشاء بحوالى نصف ساعة.



2- تقليل الدهون في الدم ونسبة الكولسترول في الجسم: حيث وجد بأن شرب الخل مع الماء يساعد على التخلص من دهون الجسم الضارة وبالتالي تقليل نسبة الكولسترول.



3- تنظيم مستوى السكر في الدم.



4- خفض ضغط الدم المرتفع وذلك عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج.



5- علاج وتطهير المسالك البولية حيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى الماء ويفضل شرب الخل مع الماء بعد كل وجبة وسيلاحظ الإنسان تغير لون بوله نتيجة قدرة الخل على التخلص من الترسبات الرملية.



6- زيادة القوة والنشاط والحيوية لدى الإنسان فهذا المشروب يبعد الكسل و الخمول ويزيد من الطاقه الحركية وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية ويساهم في فقدان المزيد من الوزن.