ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

6 فوائد لشرب الماء مع الخل.. تعرف عليها

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
ويلجأ الكثيرون لاستخدام الخل كأحد العلاجات الناجحة للعديد من الأمراض، حيث يعتبر مقويًا ومفيدا للجسم، ويدخل في العديد من الوصفات التي تعالج المشاكل المختلفة التي يعانيها الإنسان.

وتطرق الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لفوائد تناول شرب الخل مع الماء لجسم الانسان على النحو التالي:

1- تخفيض الوزن حيث يساعد على هضم الدهون والتخلص منها ورفع معدل التمثيل الغذائى وحرق الدهون الزائدة وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الخل الطبيعى أو خل التفاح على كوب ماء ويتم تناولها بعد وجبة الغداء ووجبة العشاء بحوالى نصف ساعة.

2- تقليل الدهون في الدم ونسبة الكولسترول في الجسم: حيث وجد بأن شرب الخل مع الماء يساعد على التخلص من دهون الجسم الضارة وبالتالي تقليل نسبة الكولسترول.

3- تنظيم مستوى السكر في الدم.

4- خفض ضغط الدم المرتفع وذلك عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج.

5- علاج وتطهير المسالك البولية حيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى الماء ويفضل شرب الخل مع الماء بعد كل وجبة وسيلاحظ الإنسان تغير لون بوله نتيجة قدرة الخل على التخلص من الترسبات الرملية.

6- زيادة القوة والنشاط والحيوية لدى الإنسان فهذا المشروب يبعد الكسل و الخمول ويزيد من الطاقه الحركية وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية ويساهم في فقدان المزيد من الوزن.
loading...

ترشيحاتنا

رؤوف خليف يهنئ جماهير الترجي بعد الفوز فى مباراة نهائى أبطال أفريقيا

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

لحظة استقبال الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي في قصر الإليزيه

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

تعرف على نتائج الزمالك متصدر الدوري قبل مواجهة الإنتاج الليلة

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

مع بدء فصل الشتاء.. تعرف على الأبراج التي تعشق هذا الفصل وأبرز طقوسهم

رقمان سلبيان لـ الأهلي ومصر عقب فشل الفوز بلقب الأميرة السمراء الأفريقية

3 أسباب أسقطت الأهلي بالثلاثة

3 أسباب تدفع الإنتاج الحربي للفوز على الزمالك

نادية الجندي تكشف لـ صدى البلد سر غضبها من الزعيم عادل إمام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

ترامب يثير الجدل من جديد.. ويرد على مذكرات ميشيل أوباما ويتوعد زوجها
شاهد.. ماذا قال المواطنون عن تنظيم الأسرة؟
لحظة استقبال الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي في قصر الإليزيه
شاهد .. وزارة السياحة: مصر ستكون رائدة في هذا المجال قريبا
التعليم العالي: 160 معهدا فقط معتمدين ودون ذلك كيانات وهمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟