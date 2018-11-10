مشارك مالي: تعلمت من منتدى شباب العالم نشر السلام وضرورة توحد إفريقيا ..صور

قال مامادي فوفنا، من جمهورية مالي، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم الذي عُقد في 3 - 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشاركته في المنتدى كانت إضافة كبيرة لخبراته ومهاراته الشخصية.





وأضاف «فوفنا»، 24 عاما، في تصريح لـ«صدى البلد»: «كنت أدرس فى جامعة القاهرة كلية دار العلوم ثم تحولت إلى الأزهر الشريف كلية الشريعة الإسلامية»، لافتا إلى أنه استفاد من مشاركته في منتدى شباب العالم خصوصا ما يتعلق بنشر السلام في العالم.





وعن كواليس مشاكلته في المنتدى، قال: تقدمت إلى المنتدى من خلال الموقع الإلكتروني، ومن ثم فقد تواصلت مع إدارة المنتدى وأجريت معهم مقابلة وتم إخباري أنني من المقبولين للمشاركة في المنتدى.





كما أكد أنه استفاد الكثير من مشاركته في المنتدى وأبرز هذه الاستفادات نشر السلام، والتعاون العربي الإفريقي، كما تعرفت على الكثير من الشباب من مختلف البلدان بمختلف الأديان والأعراق.





وتابع: أن مشاركته في المنتدى كانت تجربة رائعة، علم منها ضرورة أن يكون فى إفريقيا تكاتف والعمل بجد للبناء والتقدم، لافتا إلى «والذي أعجبني كثيرا نموذج محاكاة قمة العربية الافريقية».



