اليوم.. عرض فيلمي آخر من يغادر ريو وIncendies في جمعية الفيلم

تعرض جمعية الفيلم اليوم "السبت"، الفيلم التسجيلي"آخر من يغادر ريو"، والفيلم الكندي " Incendies" في الساعة السابعة من مساء اليوم فى مقر الجمعية بـ شارع شريف برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.



فيلم "آخر من يغادر ريو" للمخرج أسامة عياد، الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي لأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته العشرين، فيلم تسجيلي عن شخصية محمد العملاوي عارض أفلام فى السبعين من عمره، عمل طويلًا فى سينما ريو، أقدم سينمات بورسعيد،اليوم تم إهمال هذه السينما تمامًا بعد ظهور السينما الرقمية،ولا زال هو يحاول الحفاظ على روتين حياته لآخر لحظة، إنتاج المعهد العالي للسينما، مونتاج بسنت خورشيد أسامة عياد، يقوم بتقديم الفيلم الناقدة صفاء عبد الرازق.



اما الفيلم حرائق "بالفرنسية Incendies" دينيس فيلنوف، هو فيلم دراما كندي من إخراج دينيس فيلنوف، سنة 2010، وبطولة كل من لبنى أزابال، ميليسا ديسمورمو، بولين وريمي جيرارد،الفيلم مستوحى من مسرحية الحرائق لوجدي معوض، يقوم بتقديم الفيلم الناقد السينمائي ضياء حسني.



يجسد الفيلم رحلة أم تبعث بتوأميها جان و سيمون إلى رحلة فى الشرق الأوسط حيث الحروب اللانهائية للبحث عن جذورهم المختلطة.



فاز الفيلم بأكثر من 30 جائزة من مهرجانات مختلفة، وصنفته صحيفة النيويورك كواحد من أفضل 10 أفلام في سنة إنتاجه.