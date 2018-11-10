الكهرباء توقع عقدا لتأمين 20 محطة بـ 23 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد تنفيذ المنظومة الأمنية لتأمين 20 محطة كهرباء، مع أوديو للتكنولوجيا ، كمرحلة أولى، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا العقد حوالي 23 مليون جنيه وبمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر.



تم توقيع العقد بمقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عماد عدلي رياض، رئيس مجلس إدارة شركة أوديو للتكنولوجيا، ولفيف من كبار القيادات بالشركتين.



ويشمل العقد توريد وتركيب مجموعة من أحدث الأنظمة الشبكية، وكذا منتجات متطورة من فئة Wisenet التي تنتجها شركة Hanwha الخاصة بالأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة والتسجيل بما يتيح مراقبة المحطات وتأمينها ومحيطها بكفاءة عالية.



وأعرب المهندس عماد عدلي رياض، رئيس مجلس إدارة شركة أوديو للتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذا العقد قائلا: "نحن سعداء لتعاوننا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال توفير أحدث تقنيات المنظومات الأمنية لتأمين محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بجنوب الوادي والمنيا، ونثق في أن ما نوفره من منتجات ونظم سوف تضمن لهم التأمين الكامل وتحقق مزايا استراتيجية عديدة لضمان استقرار الشبكات الكهربائية واستمرارية التغذية".



وقال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن تأمين محطات الكهرباء يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع في ظل التوسع لإضافة قدرات كبيرة للشبكة القومية للكهرباء وتطوير شبكة نقل الكهرباء، وهو ما يحتاج لمنظومة أمنية متطورة لحمايته، حيث تعمل شركة نقل الكهرباء حاليا على زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء على مستوى الدولة وزيادة قدرتها على مواكبة الزيادة الكبيرة في قدرات الدولة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يتيح توفير الكهرباء للمنازل وجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وبما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.



جدير بالذكر أن المشروع يعد جزءا من جهود الحكومة المصرية للارتقاء بشبكات الكهرباء في أنحاء الجمهورية، وبناء منظومة تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتأمينها بشكل يرقى لأحدث المعايير العالمية، وسوف يشرف على تنفيذ المنظومة الأمنية لتأمين المحطات العميد شعيب العشابي، مدير عام قطاع الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.