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رياضة

نيمار يكشف حقيقة تقاضيه 375 ألف يورو مقابل تحية الجماهير

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان حقيقة تقاضيه 375 ألف يورو سنويا، مقابل تحية الجماهير قبل وبعد المباريات.

وكتب نيمار عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: هذا الخبر الذي نشرته صحيفة ريكورد البرتغالية يتم تكراره في عدد لا يحصى من وسائل الإعلام، وهو من ضمن الاخبار الزائفه".

وترددت تسريبات خلال الأيام الماضية عن وجود بند في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمنحه 175 ألف يورو مقابل تحية الجماهير.

وكان نيمار انتقل إلي باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صفقة بلغت 220 مليون يورو.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 10 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 آخرين.
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