3 أسباب تدفع الإنتاج الحربي للفوز على الزمالك

يسعى الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار للثأر من خسارة فريقه أمام الزمالك فى دور الـ16 لكأس مصر بهدفى محمود علاء ومحمود عبدالعزيز وتوديع البطولة على يد الفارس الأبيض إلى جانب تقليص الفارق مع الزمالك المتصدر وذلك عندما يلتقى الفريقان في السادسة مساء اليوم بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ14 للبطولة.



ويمتلك فريق الانتاج الحربي 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة ولكن من 13 مباراة حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل مهاجمو الإنتاج 13 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة.



ويعول مختار مختار المدير الفنى للإنتاج على لاعبيه لتحقيق الانتصار وتقليص فارق النقاط الأربع مع الزمالك المتصدر.

