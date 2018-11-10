ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اختبار مهاجم المقاولون لتحديد موقفه من المشاركة أمام الداخلية بالدوري

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:39 م
أحمد علي، مهاجم الفريق
أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون
محمد رشاد
يخضع أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لاختبار أخير اليوم السبت، قبل مواجهة فريقه للداخلية غدًا الأحد في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

وشهدت الفترة الماضية غياب اللاعب عن مواجهات فريقه الرسمية بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق.

وكان المقاولون قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ويأمل عماد النحاس المدير الفني للفريق في مواصلة الانتصارات وتحسين موقف ذئاب الجبل في جدول الدوري العام.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت.. أكبر انخفاض خلال شهر محليا

الكهرباء توقع عقدا لتأمين 20 محطة بـ 23 مليون جنيه

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

اكتشف 4 أسباب شائعة وراء اضطراب الجهاز الهضمي

ثروتها 110 ملايين دولار وعاشت على بقايا الطعام.. حكاية أبخل امرأة فى التاريخ

اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

أمضى عليه حياته .. 386 ألف دولار ثمن كرسى العالم ستيفن هوكينج بعد رحيله

الإفتاء تكشف 12 حقيقة عن رسول الله لا يعرفها الكثيرون

وزيرة الصحة: مشروع جديد لتصنيع وتجميع البلازما.. صور

شاهد.. رد مكتب وكيل الأزهر على شكوى الرجال بأن الزواج يقيد حريتهم

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

سبت ناري .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

فيديو

برلماني: 1951 موقفا عشوائيا وغير مرخص على مستوى الجمهورية.. فيديو
وزير الآثار: المتحف المصري الكبير سيغير خريطة مصر السياحية
العناني يشرح تاريخ منطقة الاكتشاف الأثري الجديد بسقارة
وزارة التموين في طريقها للقضاء على البطاقات الورقية.. فيديو
هكذا احتفل أطفال المملكة بولى العهد السعودى.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟