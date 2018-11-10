اختبار مهاجم المقاولون لتحديد موقفه من المشاركة أمام الداخلية بالدوري

يخضع أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لاختبار أخير اليوم السبت، قبل مواجهة فريقه للداخلية غدًا الأحد في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.



وشهدت الفترة الماضية غياب اللاعب عن مواجهات فريقه الرسمية بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق.



وكان المقاولون قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ويأمل عماد النحاس المدير الفني للفريق في مواصلة الانتصارات وتحسين موقف ذئاب الجبل في جدول الدوري العام.