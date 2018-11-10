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رياضة

بعد سقوط الأهلي في رادس.. صدى البلد يرصد أشهر 10 هزائم في تاريخه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسرى غازى
نجح فريق الترجى فى كسر عقدة ملعب رادس وتغلب على النادى الأهلى بثلاثة أهداف دون رد،وسط مساندة 60 ألف مشجع.

ويستعرض صدى البلد، أشهر 10 هزائم فى تاريخ المارد الأحمر على المستوى المحلى والقارى.

الجمعة 1 أكتوبر 2001، خسر الأهلى أمام بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4/2 أحرز خلالها فلافيو لاعب الفريق الأنجولي هدفين، وكان ذلك سببًا في تعاقد الأهلي معه ليكون أحد أفضل الأفارقة الذين ارتدوا القميص الأحمر عبر التاريخ.

19 ابريل 2003، خسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز للأهلي أحمد بلال وأحرز للزمالك حسام حسن من ضربة رأس وعبدالحليم علي من كرة ساقطة "لوب" من فوق عصام الحضري، وجمال حمزة من متابعة تسديدة بشير التابعي ليكون أول أهداف جمال حمزة في مرمى نادي القرن الأفريقي.

23 مايو 2003، الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري العام المصري، شهد إحدى أكبر المفاجأت وأكثر النقاط السوداء في تاريخ النادي الأهلي، حيث خسر البطولة بخسارة مفاجئة ومذلة وغير متوقعة أمام نادي إنبي بهدف سيد عبدالنعيم الشهير.

11 نوفمبر 2003، في دوري أبطال العرب الأهلي خسر أمام الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء أحرزهما إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراوري ومحمد يونس، وصعد الإسماعيلي كأول المجموعة في الدور الثاني قبل أن ينسحب الأهلي في الدور الثالث.

7 يناير 2007، في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري العام المصري الأهلي خسر أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهما عبد الله السعيد ومحمد فضل هدفين، وهي المباراة التي شهدت أول تعارف بين الجمهور المصري ودموع أمير القلوب "محمد أبوتريكة" .

التاسع من نوفمبر 2007، في نهائي دوري أبطال أفريقيا خسر الأهلى البطولة أمام النجم الساحلي التونسي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة مذلة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز للاهلي عماد النحاس و أحرز للنادي التونسي عفوان الغربي وأمين الشرميطي وموسى ناري وهي المباراة التي شهدت طرد عماد النحاس.

21 نوفمبر 2010، خسر الأهلي أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وهي الخسارة التي تسببت في استقالة حسام البدري المدير الفني الأسبق في ولايته الأولى.

13 ديسمبر 2008، في بطولة كأس العالم للأندية الأهلي يخيب آمال جمهوره ومحبيه ويخسر من باتشوكا المكسيكي في الدور الأول من البطولة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

23 أكتوبر 2018 خسارة الأهلى أمام وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف فى إياب الدور قبل النهائي على ملعب النار بهدفين مقابل هدف ويتأل الى نهائى دورى ابطال افريقيا بعد فوزه فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

9 نوفمبر 2018 تلقى الأهلى خسارة أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة على ملعب رادس ليتوج ابناء باب سويقة باللقب الثالث فى تاريخه ويتأهل الى مونديال الأندية بالإمارات.
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