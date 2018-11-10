خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو

قال الدكتور خالد جودت أستاذ جراحة السمنة المفرطة بكلية طب عين شمس ورئيس مؤتمر الجمعية المصرية السنوية للسمنة المفرطة، أن الوزن المثالي لأي شخص يبدأ من مقارنة الوزن بالطول، ويمكن لبعض العوامل التي يمكن أن تصاحب السمنة المفرطة تستلزم المريض في اللجوء إلى إنقاص الوزن فورا.



وأكد جودت في تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك امراضا عندما يصاب بها الإنسان يجب على الفور أن يلجأ إلى إنقاص الوزن، مثل: أمراض القلب والضغط، والسكري، والتهاب المفاصل، والغضاريف، أو أمراض في الجهاز التنفسي.



وأضاف جودت أن السمنة تعد سبب رئيسي في الإصابة بالأمراض السابق ذكرها، وهو ما يعد إهمالها مشكلة خطيرة تهدد صحة الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المحتم، وأشار إلى أن السمنة نوعان هناك نوع مرضي، وعلاجه الوحيد يكمن في إجراء العمليات الجراحية، أما الحالة الثانية فتأتي باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية لمحاولة إنقاص الوزن.