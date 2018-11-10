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أخبار العالم

قطر تكسب ود إسرائيل بـ ممر بحري يربط غزة بـ قبرص

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
سمر صالح
خططت دولة قطر لتمكين حركة حماس من السيطرة الكاملة على إدارة قطاع غزة بسهولة ويسر بموافقة مسبقة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، ودون إحداث أى تصعيد بين الجانبين، وهو ما أسفر عن موافقة إسرائيل على إدخال التمويلات القطرية للحركة مقابل تعهد حماس بعدم التظاهر أو المساس بأمن إسرائيل.

وعقب ذلك، قامت قطر بالضغط على حركة حماس للسماح لإسرائيل بإقامة ممر بحري يربط غزة بقبرص تحت إشراف دولي ورقابة الاحتلال بموجب تعهد قطر بحفظ أمن إسرائيل.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم، السبت، أن القطريين اتفقوا مع إسرائيل على البدء في تجهيزات إقامة ممر بحري بين غزة وقبرص بإشراف دولي ورقابة أمنية إسرائيلية، لكن تل أبيب طلبت وجودا فعليا لها على هذا الممر.

وأضافت "الأخبار" اللبنانية أن حركة حماس وافقت على رقابة مشابهة لتلك التي كانت توجد في معبر رفح بعد "اتفاق 2005" عبر الكاميرات وربط الحواسيب، مع كون الرقابة الدولية هي الأساس.

وقال السفير القطري بغزة محمد العمادي، والذى تعرض للرشق بالحجارة وسط القطاع: "اتفقنا على موضوع الممر البحري وأمور أخرى كثيرة مع حماس لحفظ أمن إسرائيل".
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