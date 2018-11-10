أم الدنيا جمعتهم.. جزائري ومالي وأردني ومغربي: منتدى شباب العالم تجربة ملهمة تدل على عبقرية المصريين.. ونشر السلام وتوحيد أفريقيا والاطلاع على الثقافات المختلفة أهم مكاسبنا

جزائري شارك في منتدى شباب العالم: مصر بلد آمنة

شاب جنوب أفريقي: مشاركتي في منتدى شباب العالم تجربة ملهمة

مشارك مغربي بالمنتدى: الشباب المصري لديهم خبرات مذهلة مقارنة بسنهم

مشارك مالي: تعلمت من منتدى شباب العالم نشر السلام وضرورة توحد أفريقيا

الجزائر تتحدث

كواليس قبولي

تجربة مذهلة



عبقرية المصريين

همة الشباب المصريين

نقل التجربة للجزائر

مصر بلد الأمن والأمان

إشادة جنوب أفريقية

حوار الرئيس ممتع

شعرت بالأمان الحقيقي

حديث مغربي عن مصر

الكواليس

فرصة متميزة

أهم ما أعجبني

العلاقات المصرية المغربية



تفنيد الأكاذيب

جمهورية مالي على الطريق

تعلمت قيمة نشر السلام

مصر بلد الأمن والأمان

على مدار 3 أيام عاش العالم تجربة مصرية رائدة وفريدة، تجسدت في جمع 5000 شاب من مختلف دول العالم في أرض الفيروز، فقد احتضنهم منتدى شباب العالم في الفترة ما بين 3-6 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.الحدث كان محط أنظار العالم أجمع، واهتمام وسائل الإعلام في مختلف العالم، الأمر كان يستحق أن يسعى «صدى البلد» للتواصل مع عدد من هؤلاء الشباب للاطلاع على تجربتهم في مدينة السلام (شرم الشيخ)، وكيف استفادوا من المنتدى العالم، وآرائهم في نهج مصر في التعامل مع الشباب.وكان من بين الشباب الذين حاورهم «صدى البلد»، الدكتور توات عثمان، أستاذ الاقتصاد جامعة الجزائر، البالغ من العمر 35 عاما، وعبيد الله فضل الليحي، وهو شاب جنوب أفريقي يدرس على درجة الماجستير في الدراسات التنموية، ونجيب كبران، باحث في العلوم السياسية بمختبر الدراسات السياسية والدستورية بمركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، المملكة المغربية، وأيضا مامادي فوفنا البالغ 24 عاما وهو طالب مالي يدرس في الأزهر الشريف.في هذا السياق، قال الدكتور توات عثمان، أستاذ الاقتصاد جامعة الجزائر، أحد الشباب الذين شاركوا في منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنتدى مبادرة مبتكرة ونادرة، تجسد العبقرية المصرية، عبقرية عمرها أكثر من 7 آلاف سنة.وأضاف عثمان، 35 عاما، لـ«صدى البلد»: «في البداية أود أن أعرب عن سعادتي بالتواجد في مصر الحبيبة لسادس مرة، وأتوجه بجزيل التشكرات لمن أتاح لنا فرصة المشاركة في منتدى شباب العالم لسنة 2018، شكر من أعماق القلب على المجهودات الكبيرة والحفاوة والضيافة التي لا تقدر بثمن، لكل المنظمين والسلطات والشعب المصري الحبيب».وتابع: «شاركت في المنتدى خلال فعاليات نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بعد أن قمت بالتسجيل وإرسال ورقة علمية حول موضوع القمة، تم الاتصال بي لاجراء مقابلة، والحمد الله تم قبولي، وإرسال الدعوة».وأوضح: «تعتبر مشاركتي في منتدى شباب العالم تجربة مذهلة وملهمة، أهم ما ميزها التعرف على شباب من مختلف أنحاء العالم، شباب طموح، ملهم، مؤمن بالحوار والتفاعل من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، حضور جلسات مميزة لمتحدثين عالميين، كان بكل صراحة تجربة رائعة».وقال: «المنتدى، بكل صراحة مبادرة مبتكرة ونادرة، تجسد العبقرية المصرية، عبقرية عمرها أكثر من 7000 سنة، وبالتالي ليس غريبا أن تجمع مصر شباب العالم في حدث مثل هذا، أن تنظم حدث لا أحد من دول العالم استطاع تنظيمه».وعن أهم انطباع تركه لديه المنتدى، قال الشاب الجزائري: «أهم انطباع عندي من المنتدى؛ انبهاري بالروح والهمة الرائعة لشباب مصر، من قاموا بالتنظيم والإشراف على حدث عالمي بهذا الحجم، كانوا رائعين من كل النواحي؛ سعة صدر، تنظيم محكم، وهذا ما انعكس على رضا المشاركين، الذين بدون شك استفادوا وتمتعو بهذا الحدث».كما أكد أنه سيسعى لنقل التجربة المصرية الفريدة إلى وطنه الجزائر بقوله: «بالنسبة لنقل التجربة للجزائر، طبعا من الممكن أن نبدأ العمل في الجزائر على موضوع مثل هذا من خلال تنظيم منتدى وطني للشباب تحت إشراف منظمات المجتمع المدني، الشباب الجزائري شباب طموح ولديه إمكانيات، ويحتاج مثل هذه الفضاءات لإبراز طاقاته».كما عبَّر أستاذ الاقتصاد الجزائري عن سعادته بزيارة مصر، وشعوره الدائم بالأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مصر قائلا: «مصر بلد آمنة، وبكل صراحة أنا أسافر إلى بلدان كثيرة في أوروبا وأمريكا، والله لم أشعر بالأمان مثلما أشعر به في مصر، فلا توجد بلد في العالم يمكنك أن تسير فيه بعد منتصف الليل وأنت مطمئن إلا في مصر».وأضاف: «أتمنى كل النجاح والتألق لشباب مصر، صنعوا التحدي سنة 2018، وسيرفعون سقف التحدي والنجاح في سنة 2019، ولدي ثقة في أن المنتدى الثالث سنة 2019، ستكون طبعة ناجحة ومبهرة».واختتم: "تمنياتي لازدهار مصر وشعبها، تبقى مصر هي القلب".فيما قال عبيد الله فضل الليحي، شاب من جنوب أفريقيا، إن مشاركته في منتدى شباب العالم الذي تم تنظيمه في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 3-6 نوفمبر الجاري، كانت تجربة ملهمة له.وأضاف الليحي أن أبرز ما ميز تجربته في منتدى شباب العالم هو لقاؤه والتحاور مع الكثير من الشباب من المناطق العربية والأفريقية، منذ أن تم اختياره للمشاركة كمتحدث في نموذج قمة أفريقيا العربية، لتمثيل بلده جنوب أفريقيا.وأكد الشاب البالغ من العمر 24 عاما أن الأمر كان رائعا، خصوصا الحوار الذي دار بين الشباب الأجنبي والرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاؤه حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، في الجلسة الختامية للمنتدى.وأوضح أن مشاركته في منتدى شباب العالم أتاحت له خبرات جديدة ورفعت من ثقته في نفسه ودفعته لأن يكون أكثر نشاطا لخلق تغيير اجتماعي، كما أتاحت له دراسة القضايا الإقليمية التي تؤثر على المناطق العربية والأفريقية بشكل أفضل، بالإضافة إلى بعض حلولها.وعن شعوره بالأمان في مصر، قال الشاب الجنوب أفريقي الذي يدرس في درجة الماجستير في الدراسات التنموية: "لقد شعرت بأمان بالتأكيد في مصر، ولم يكن هناك داع للقلق؛ لأنني أعرف مدى كفاءة القوات المسلحة المصرية في استئصال جذور الإرهاب، لذا فإن وجود القوات المسلحة يجعلني أفكر وأتمنى أن أحيي القوات المسلحة لمصر".كما قال نجيب كبران، 27 سنة، باحث في العلوم السياسية بمختبر الدراسات السياسية والدستورية بمركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، المملكة المغربية، وعضو مشارك في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، إنه رأى من المصريين حسن استقبال ومعاملة خلال مشاركته في منتدى شباب العالم الذي عقد في الفترة 3 - 6 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال «كبران»، في تصريح لـ«صدى البلد»: «أولا أريد أن أعبر عن سعادتي البالغة لتواجدي في هذا البلد الذي لطالما أردت زيارته، ولا شك أنه شعور مشترك بين كل المشاركين من باقي الدول العربية».وكشف الشاب المغربي عن كواليس مشاركته في المنتدى بقوله: «كنت قد تابعت فعاليات منتدى شباب العالم لسنة 2017 عبر وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلني أحرص على المشاركة في هذه النسخة، وهو الأمر الذي تم من خلال التسجيل في موقع المنتدى، وتم التواصل معي بعد ذلك من طرف المنظمين من أجل تحديد موعد المقابلة عبر السكايب، ليتم إخباري بعد المقابلة بأيام قليلة أنني مدعو للمشاركة في نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية وباقي أنشطة المنتدى».وأضاف: «كان لي شرف المشاركة في نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية ممثلا للمملكة المغربية إلى جانب العديد من المغاربة، بالإضافة إلى المجموعات التي مثلت باقي الدول العربية والأفريقية الشقيقة».وعن تقييمه للمشاركة والاستفادة من المنتدى، قال: «بطبيعة الحال تشكل المشاركة في ملتقى دولي مماثل فرصة كبيرة للتعرف على أشخاص متميّزين من بلدان وثقافات مختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر، وإنشاء شبكات مستديمة للتواصل بين ذوي الاهتمامات المشتركة».كما تحدث عن أهم شيء أعجبه في المنتدى، قائلا: «لكن الأهم بالنسبة لي هو طبيعة العلاقات التي نشأت بين المشاركين، حيث تشكل لدينا إحساس كما لو أنها استمرت لسنوات عديدة رغم أننا لم نقضِ مع بعضنا البعض سوى أيام لم تتجاوز الأسبوع، لكننا ودعنا بعضنا بالدموع في الفندق والمطار وحتى في مطارات الترانزيت، وهو إحساس يدل على عمق هذه العلاقات الفتية وعلى طبيعتنا الإنسانية التي تجاوزت اختلافاتنا السياسية والدينية والاثنية بشكل عام».كما تطرق الشاب المغربي إلى العلاقات المصرية المغربية، مشيدا بحسن استقباله في مصر بقوله: «بطبيعة الحال العلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية هي علاقة وطيدة وقوية منذ زمن طويل، ولطالما كانت لدينا مصالح واهتمامات مشتركة، وهذا ما يفسر استدامة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين على المستوى الحكومي، وقوة المشاعر المتبادلة بين الشعبين التي تظهر بشكل عفوي في كل فرصة يجد فيها مصري نفسه بين المغاربة والمغربي بين المصريين، وهو ما حصل معنا أثناء مشاركتنا في المنتدى، سواء من طرف الإخوة المصريين المنظمين للمنتدى أو من المشاركين، بل وحتى رجال الأمن في المطار وفي بوابات المنتدى كانوا دائما يستقبلوننا بابتسامات عريضة مرفقة بكلمات أو أسماء لها علاقة بالمغرب، كمراكش أو أزارو لاعب الأهلي».وردا على مَن يردد بأن مصر غير آمنة، قال المشارك المغربي: «أحببت مدينة شرم الشيخ منذ اليوم الأول، خليج نعمة، سوهو، السوق القديم، الشاطئ والمناظر الجميلة ورحلات السفاري، كلها مناظر خلابة تزخر بالحياة، خاصة في الجو الجميل الذي فاجأني في هذه الفترة من السنة، لاشك أنني سأكون حريصًا على زيارة المدينة مرة أخرى إن شاء الله».كما وجَّه رسالته للشباب المصري: «أما بخصوص رسالتي للشباب المصري، فأريد أولا أن عبر عن سعادتي بالتعرف على من أتيحت لي فرص مقابلتهم، والذين كانوا على مستوى عالٍ من التكوين والمهارات، وكانت لديهم خبرات مذهلة مقارنة بسنهم، دون أن أغفل تقديري للأخلاق والقيم العالية التي تجلّت فيهم، ولا يمكن لرسالتي إلا أن تتضمن تحفيزا لهم من أجل الحفاظ على المستوى الذي ظهروا به، وأن يُسَخِّروا قدراتهم ومهاراتهم في خدمة بلدهم».وفي السياق ذاته، قال مامادي فوفنا، من جمهورية مالي، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم الذي عُقد في 3 - 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاركته في المنتدى كانت إضافة كبيرة لخبراته ومهاراته الشخصية.وأضاف «فوفنا»، 24 عاما، في تصريح لـ«صدى البلد»: «كنت أدرس فى جامعة القاهرة كلية دار العلوم ثم تحولت إلى الأزهر الشريف كلية الشريعة الإسلامية»، لافتا إلى أنه استفاد من مشاركته في منتدى شباب العالم خصوصا ما يتعلق بنشر السلام في العالم.وعن كواليس مشاركته في المنتدى، قال: "تقدمت إلى المنتدى من خلال الموقع الإلكتروني، ومن ثم فقد تواصلت مع إدارة المنتدى وأجريت معهم مقابلة، وتم إخباري أنني من المقبولين للمشاركة في المنتدى".كما أكد أنه استفاد الكثير من مشاركته في المنتدى، وأبرز هذه الاستفادات نشر السلام، والتعاون العربي الأفريقي، كما تعرفت على الكثير من الشباب من مختلف البلدان بمختلف الأديان والأعراق.وقال إن مشاركته في المنتدى كانت تجربة رائعة، علم منها ضرورة أن يكون فى أفريقيا تكاتف والعمل بجد للبناء والتقدم، لافتا إلى «والذي أعجبني كثيرا نموذج محاكاة قمة العربية الأفريقية».كما أنه أكد أن مصر بلد الأمن والأمان؛ إذ قال: "شعرت بالأمن والأمان على الحقيقة"، متمنيا التقدم والازدهار للمنتدى في نسخته المقبلة، كما وجَّه شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري على حسن الضيافة والكرم.