ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

انطلاق أولى فعاليات نادى أدب الطفل بمكتبة الحضارة الإسلامية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
صدى البلد
طارق موسى
يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أولى فعاليات "نادي أدب الطفل" الذى تنظمه مكتبة الحضارة الإسلامية تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة، اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المكتبة بالقلعة.

يهتم النادى بإكتشاف الموهوبين من الأطفال وتنمية مواهبهم في مجال إلقاء الشعر والإنشاد الديني والغناء والتأليف...، ويتضمن برنامج النادى جولة مع الأطفال حول المعالم الأثرية الموجودة بمنطقة المكتبة للتعرف عليها وعلى تاريخها منذ نشأتها وحتى الآن .

وتستضيف المكتبة فى نادى أدب الطفل، مجموعة من تلاميذ مدرسة أحمد بن طولون الإبتدائية اليابانية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.
loading...

ترشيحاتنا

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فضيحة جديدة لـ قضاء أردوغان.. يلاحق طفلة في الرابعة بتهمة الانتماء للانقلابيين

أبرز 5 أطباق عليك بدء يومك بهم بعد الـ40

هاني شاكر عن إلغاء حفل حمو بيكا: نحمي الشباب من التلوث السمعي

رد ناري من رئيس برزنتيشن على الهجوم عليه بعد خسارة الأهلي اللقب الأفريقي

الزمالك يخطف الانتاج الحربي بثنائية ويتصدر الدوري ..فيديو

أول رد فعل من محمود الخطيب بعد خسارة اللقب الأفريقي

للمرة الأولى .. الإيرانيات يشجعن لاعبي كرة القدم بملاعب طهران

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو

مدرب العين يصدم الاهلي ويعلن تمسكه بـ حسين الشحات

جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟