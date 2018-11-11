انطلاق أولى فعاليات نادى أدب الطفل بمكتبة الحضارة الإسلامية

يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أولى فعاليات "نادي أدب الطفل" الذى تنظمه مكتبة الحضارة الإسلامية تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة، اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المكتبة بالقلعة.



يهتم النادى بإكتشاف الموهوبين من الأطفال وتنمية مواهبهم في مجال إلقاء الشعر والإنشاد الديني والغناء والتأليف...، ويتضمن برنامج النادى جولة مع الأطفال حول المعالم الأثرية الموجودة بمنطقة المكتبة للتعرف عليها وعلى تاريخها منذ نشأتها وحتى الآن .



وتستضيف المكتبة فى نادى أدب الطفل، مجموعة من تلاميذ مدرسة أحمد بن طولون الإبتدائية اليابانية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.