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البلتاجي: الترويج للسياحة ودعم القدرات الإبداعية أبرز مكاسب منتدى شباب العالم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:35 ص
رضا البلتاجي ، عضو
رضا البلتاجي ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار
فريدة محمد
قال رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن منتدى شباب العالم الذي أقيم في الفترة من 3 نوفمبر وانتهى في السادس من نوفمبر، حقق مكاسب عديدة، أهمها التأكيد أن مصر بلد الامن والامان، فضلًا عن الاستقبال المشرف الذي حظي به ضيوف منتدى شباب العالم والتي ستجعل منهم سفراء لمصر في الخارج.

وأضاف البلتاجي، لـ"صدى البلد" أن عودة السياحة المصرية والترويج لها عبر فعاليات خارجية، وعبر إعلانات بوسائل الإعلام العالمية، تكلف مصر عشرات المليارات، يعد من أهم المكاسب، ويأتي في وقت هو في أمس الحاجة إلى توجيه ذلك للارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز خدمات تثري العدالة الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن مصر استفادت من الابتكارات والإبداعات التي قدمها ضيوف المنتدى، بالاضافة إلى تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصحاب المواهب، مما سيكون له اثر على دعم القدرات الابداعية للشباب المصري، مطالبًا بتنفيذ التوصيات الهامة حول قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة على أرض الواقع.

وعن إعلان القاهرة عاصمة للشباب الأفريقي، أوضح "عضو المصريين الاحرار" أن هذا الامر يؤكد على عودة مصر لافريقيا بقوة بعد أن كانت بمعزل لسنوات، خاصة أنها ستتزعم الاتحاد الأفريقي خلال العام القادم.

ولفت البلتاجي، إلى أنه يجب أن يكون هناك دور مجتمعي لرجال الأعمال للمساهمة في بناء المدارس ودعم البحث العلمي ، والمساهمة في حركة التنمية الاقتصادية التي تقوم بها مصر.
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