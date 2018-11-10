المصرية اللبنانية تناقش السياسات المالية بحضور معيط الثلاثاء المقبل

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الثلاثاء المقبل، ندوة عن السياسات المالية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.



وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تعقد بعنوان: "السياسة المالية.. الطريق الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، تحت رعاية وحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.



وأضاف حدرج، أن الندوة تأتي تفعيلًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستعراض الدور المحوري لوزارة المالية فى قيادة عملية الإصلاح المالي والاقتصادي ودور القطاع الخاص فى المساهمة فى الاصلاحات الاقتصادية الداعمة لتحقيق النمو والعدالة الضريبية وأثرها فى التنمية المجتمعية.



وفى سياق آخر، دعا نائب رئيس الجمعية، مجتمع الأعمال المصري واللبناني ومسئولي الحكومة فى البلدين للمشاركة فى ملتقى الأعمال المصري اللبناني الذى تنظمه الجمعية ببيروت فى 23 نوفمبر الجارى.



وقال حدرج إن الملتقى يناقش فى جلسته الأولى القوانين والحوافز والفرص والتحديات وعرض الخرائط الاستثمارية وتحديد القطاعات ذات الأولولية فى الاستثمار فى كل من مصر ولبنان.



وأضاف حدرج أن الجلسة الثانية تستعرض العلاقات التجارية المصرية اللبنانية بين الحمائية التجارية والتكامل الصناعي ونظرة مستقبلية حول القطاعات المستهدفة وفى مقدمتها الحاصلات الزراعية، مواد البناء والدواء، فيما تختص الجلسة الثالثة بفرص التعاون فى الاقتصادي الخدمي والاستثمار العقاري و السياحة بالاضافة إلى البنوك والقطاع المصرفي.